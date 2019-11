Foto: Reuters

A so kotički, kjer ne preživi prav nič. Znanstveniki so zdaj tak kraj odkrili v Etiopiji. To je Dallol. Za razliko od prejšnjih raziskav so znanstveniki opravili več testov in odkrili, da tam ne preživi prav nič, niti mikroorganizmi ne, CNN povzema revijo Nature Ecology & Evolution.

Dallol, eno najekstremnejših okolij zemeljskega površja, je izjemno vroč, slan in kisel. Gre za sušno vulkansko območje v depresiji Danakil na severu Etiopije, ki je izjemno hidrotermalno aktivno, z jezerci, polnimi soli, toksičnih plinov in vrele vode.

Celo pozimi lahko dnevna temperatura preseže 45 stopinj Celzija. Nekatera od hiperkislih in slanih jezerc imajo negativno pH vrednost.

Izven jezerc velika raznolikost

"Po analizi precej več vzorcev kot v prejšnjih testiranjih z ustreznimi kontrolami, da jih ne bi kontaminirali, smo potrdili, da mikrobiološkega življenja ni niti v teh slanih, vrelih in hiperkislih bazenčkih niti v bližnjih, z magnezijem bogatih slanih jezerih," je povedala Purificación López García, avtorica študije in biologinja na francoskem nacionalnem centru za znanstvene raziskave.

A izven teh jezerc je zgodba drugačna. "Kar pa obstaja, je izjemna raznolikost halofilnih mikroorganizmov v puščavi in v slanih kanjonih okoli hidrotermalnega območja, ne pa tudi v bazenih samih," je povedala López García. "In vse to kljub temu, da je mikrobna porazdelitev na tem območju zaradi vetra in človeških obiskovalcev intenzivna."