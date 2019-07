Posamezne mobilne hiške so se v kampih v naši okolici začele pojavljati pred približno 15 leti – k nam je to prišlo iz španskih in italijanskih kampov, kjer pa se je začelo še prej. V zadnjih letih pa skoraj ni več večjega kampa, ki ne bi imel v svoji ponudbi tudi mobilnih hišic.

Posamezne mobilne hiške so se v kampih v naši okolici začele pojavljati pred približno 15 leti. Foto: Klemen Hren

Od zabojnikov do prestiža

Če so bili to nekoč zabojniki z zgolj osnovno opremo, pa se je to v zadnjem času dvignilo na precej višjo raven.

"Za prvomajske in krompirjeve počitnice gredo zdaj v mobilne hiške tudi šotoristi, saj vreme ni dovolj stabilno za postavljanje šotorov. V glavni sezoni pa vidimo tudi ljudi, ki sicer v kampu sploh še nikoli niso bili, saj so dopustovali v hotelih in apartmajih. Kampi pa so zdaj postali privlačni tudi zanje, ker imajo vso to dodatno ponudbo – restavracije, športna igrišča, animacijo, bazene ... – na enem mestu," pojasnjuje Hren, dolgoletni urednik spletne strani Avtokampi.si.

Kamp Omišalj na Krku – morje ... in morje mobilnih hišic. Foto: Klemen Hren

Družine so tiste, ki večinoma najemajo mobilne hiške, opaža naš sogovornik: "Največ tovrstnih gostov je Nemcev, veliko je tudi Nizozemcev in Skandinavcev. Slovence najdemo v pred- in posezoni po vsej Istri in Kvarnerju, v glavni sezoni pa predvsem v nekih manjših kampih, ker so cene najema tam vseeno nekoliko nižje."

Bolj zanesljivo kot "pri Katici"

V izboru na njihovi spletni strani je 161 mobilnih hišk, najnižja cena je v enem od malih kampov blizu Zadra – 99 evrov na dan: "Navzgor pa so cene neomejene, tudi po 400 in več evrov na dan."

"Tudi sam sem že večkrat razmišljal, zakaj so ljudje pripravljeni odšteti toliko denarja za najem neke mobilne hiške," priznava Hren, ki meni, da je njena največja prednost to, da gre za standarizirano bivalno enoto.

"Neki Nemec s severa Evrope si ne more privoščiti, da bi celo družino pripeljal vse do Jadrana k neki Katici v apartma, ki ga je našel na Bookingu, ko pride tja, pa ugotovi, da je povsem drugače kot na slikah," ponazori.

"Mobilna hiška pa ima neko standardno obliko, in točno ve, kaj bo dobil – npr. 35 kvadratnih metrov, dve kopalnici, hladilnik, dovolj velik za vso družino. Da mu dva tedna ne bo treba prestavljati avtomobila, do plaže bo največ 200 metrov, on bo lahko v miru igral tenis, njegovi otroci bodo imeli kaj početi. Za 220 evrov na noč si svoje mesto rezervira že februarja in potem nima več nobenih skrbi glede dopusta," nam nazorno oriše.

Z razmahom mobilnih hišk pa so v kampih dosegli še dve stvari – podaljšali so si sezono in si še razširili klientelo. Foto: Klemen Hren

Upraviteljem kampov se hišice bolj splačajo

Tudi vodilni v kampu so ugotovili, da je to dober posel – mobilna hiška pač prinese precej več denarja kot neka parcela, za najem katere se plačuje letni pavšal: "Prikoličarski pavšalisti za najem parcele plačujejo, recimo, med 3.000 in 4.000 evri, hiška pa prinese med 7.000 in 10.000 evri neto prihodka na sezono – torej krat dva."

Z razmahom mobilnih hišk pa so v kampih dosegli še dve stvari – podaljšali so si sezono in si še razširili klientelo. "Za 1. maj in septembra, oktobra ni bilo veliko ljudi – prikoličarjev, šotoristov, avtodomarjev. V udobju teh hišk pa je tudi ogrevanje in zato so polne tudi zunaj glavne sezone. Prej so bili njihovi gostje le tradicionalni kamperisti, v hiške pa zdaj prihajajo tudi tisti, ki so prej počitnikovali v udobnih apartmajih," pojasnjuje Hren.

Dobre stare prikolice. Foto: BoBo

Vse manj prostora za pavšaliste

A mobilne hiške vse bolj spreminjajo podobo kampov, ki so številnim Slovencem nekoč za teh nekaj poletnih mesecev predstavljale drugi dom. "Če smo imeli pred leti v kampu Sirena v Novigradu v hrvaški Istri prej 60 odstotkov slovenskih pavšalistov, jim imamo zdaj samo še 20 odstotkov," Hren navede konkretni primer, kako so "stalni stanovalci" v kampih vse manj zaželeni.

Pogled na cenik razkrije, da v tem kampu zdaj ponujajo 71 mobilnih hišic, cena najema v glavni sezoni pa se giblje med 170 in 296 evri na noč – odvisno od velikosti in ravni opreme (basic, premium) oziroma oddaljenosti od morja.

Veliko škode so si baje naredili tudi pavšalisti sami, "s svojim vedenjem, nerganjem na recepciji in – zdaj že pregovornimi slovenskimi feštami".

"Slovenci vse stvari prinesejo s sabo, še kavo pijejo pred prikolico. V nasprotju z Nizozemcem, ki gre tukaj v trgovino, ven na večerjo. Enkrat je rojstni dan, drugič je birma, tretjič je krst, potem pa že god – in na vse to dve gajbi piva in 40 litrov vina. Na sosednji parceli je pa gospod iz Nemčije, ki bi rad užival v svojih mirnih počitnicah," Hren povzema očitke, ki jih med svojim delom sliši od upraviteljev kampov.

"Dnevna soba" v kampu. Foto: BoBo

Cena hišice: med 15 in 85 tisočaki

Slovenci imamo svoje prste sicer zraven tudi pri mobilnih hiškah. Močan igralec na trgu je slovensko podjetje Adria Dom, kjer vsak dan izdelajo v povprečju štiri hišice oziroma skoraj 1500 na leto. Ene so primernejše za toplejše kraje – ob morju, druge so z več izolacije primernejše za bivanje na celinskem območju – ob rekah, jezerah ali gorah.

Pojasnjujejo, da je njihova velikost zelo različna – od 17 kvadratnih metrov "hotelske soba za pare", prek 24 kvadratnih metrov za štiri osebe do 48 kvadratnih metrov za šest in tudi več ljudi.

Od Ankarana do Izraela

"Cene se gibljejo glede na velikost in opremljenost – od 15.000 do 35.000 evrov z vso opremo, modularne in prilagojene za celinske trge večjih dimenzij pa tudi do 85.000 evrov," direktorica Marta Kelvišar odgovarja na vprašanje o cenah.

Največje povpraševanje v naši bližini je na hrvaški in italijanski obali, sicer pa je v Evropi največji francoski trg, nato pa španski in angleški. "A na teh trgih ne konkuriramo, ker so stroški transporta od proizvodnje do destinacije previsoki. Za prevoz mobilnih hiš, širine več kot 2,5 metra, je potreben poseben izredni prevoz s predhodno pridobljenimi dovoljenji državnih institucij in varnostnim spremstvom. Prevoze opravljajo specializirana podjetja, običajno v nočnem času zunaj prometnih konic. V zimskem času je izredni prevoz še posebej omejen zaradi vremenskih vplivov – vetra, megle ali snega," Kelvišarjeva opisuje, kako prevoz v oddaljene kraje kdaj traja tudi več dni.

Zato pa Adriine hiške najdemo v domačih kampih, kot sta Ankaran in Menina, v termah Čatež, Olimje in Ptuj, vzdolž hrvaške in italijanske obale, pa tudi v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Danskem, Švedskem, Nizozemskem, v Belgiji, Izraelu in Franciji.

Za postavitev mobilne hiške v bistvu ni potrebno gradbeno dovoljenje, potrebno pa je za izvedbo pripadajoče infrastrukture. Sama postavitev in priključitev na ustrezno pripravljen teren sta nato izvedeni v nekaj urah.

Se bomo v mobilnih hišicah nekoč postarali?

Sodobni trendi pa kažejo tudi na razvoj trga mobilnih hiš, primernih za celoletno bivanje. Mladi si danes ne želijo življenjskih naložb v prevelike objekte za bivanje, pojasnjujejo pri Adria Domu in dodajajo, da so v tujini že zaživeli tudi t. i. “residental parki,” ki jih v Sloveniji še ne poznamo, namenjeni pa so upokojencem, ki živijo v organizirani skupnosti z dostopom do vseh potrebnih storitev za to obdobje življenja.

"Izkušnje iz tujine tovrstno rešitev kažejo kot prijaznejšo alternativo obstoječim, kot je bivanje v domovih za starejše," pravi sogovornica.