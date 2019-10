Ljubljansko letališče bo po zagotovilih odgovornih le kratek čas brez rednih povezav v večja evropska mesta. Foto: BoBo

Vodja letaliških storitev pri Fraport Slovenija Janez Krašnja je na tiskovni konferenci napovedal, da bodo večino letalskih linij s katerimi je upravljala Adria nadomestili do konca sezone 2020. Že pred časom so namreč začeli pogovore z možnimi alternativnimi ponudniki, ki bi lahko v primeru izpada prometa zaradi propada Adrije uvedli nadomestne linije. Kot pravi Krašnja je bilo zanimanja veliko, prva izmed novih letalskih linij pa bo začela obratovati že novembra. Povezavo Ljubljane z Brusljem bo prevzel največji blegijski letalski prevoznik Brussels Airlines.

Brussels Airlines že uvedel novo linijo

Letalo bo iz Bruslja na Letališče Jožeta Pučnika priletelo ob 15.30, nazaj pa bo odletelo ob 17.55.

Od 4. novembra dalje bo tako vsako popoldne, razen ob sobotah, na voljo nov polet na glavno bruseljsko letališče. Kot so zapisali v izjavi za javnost, bo linija omogočala povezave Brussels Airlines v Berlin, København, Lizbono, London, Madrid, Oslo in Tel Aviv. Ljubljana po njihovem mnenju spada med najlepše in najbolj zelene prestolnice Evrope, ki obiskovalce očara s kulturno in kulinarično ponudbo, služi pa tudi za odskočno desko za raziskovanje čudovite slovenske narave.

Brussels Airlines je pred desetletjem že letel v Slovenijo. Nove letalske vozovnice pa bodo na prodaj od srede.

Bruseljsko letališče je eno glavnih letalskih vozlišč v Evropi. Foto: EPA

Vrzel v ponudbi poletov

Nova linija bo nadomestila del izpada letalskih povezav, ki je posledica stečaja Adrie Airways. Ta je prepeljala približno polovico vseh potnikov ljubljanskega letališča.

Izpad močno skrbi slovenske turistične delavce, ki zadnja leta opažajo skokovito rast obiskovalcev. Mnogi izmed njih Slovenijo obiščejo prav z letalom, zato od vlade pričakujejo ureditev rednih letalskih povezav do Ljubljane.

Največ zanimanja tujih letalskih družb naj bi bilo še za linije v Frankfurt, München, Zürich in Dunaj. Med interesenti naj bi bili poleg Lufthanse tudi njeni hčerinski družbi ‒ Austrian Airlines in Swiss.

Družbe krepijo svoje povezave do Ljubljane

Del potnikov do Bruslja bo prevzel tudi madžarski nizkocenovni letalski prevoznik WizzAir, ki je v zimski sezoni 2019/2020 sicer ukinil letalsko povezavo iz Ljubljane v Bruselj, znova pa bo letel z 31. marcem 2020.

Povezave pa krepijo tudi že prisotni prevozniki. Air France je število poletov povečal s šest na 13 tedensko, obenem pa se številu potnikov prilagaja z večjim letalom. Družba LOT Polish Airlines je število poletov povečala s sedem na osem tedensko, zadnje čase pa pogosto letijo tudi z večjim letalom boeing B737.

Na novi liniji največjega belgijskega letalskega prevoznika bo letelo manjše letalo A319. Foto: EPA

Air Serbia je na svoj vozni red že poleti dodala Niš, na liniji Ljubljana‒Beograd pa se večjemu številu potnikov prilagajajo z uporabo airbusov A319 namesto letal znamke ATR. Montenegro Airlines je število poletov povečal s štiri na pet tedensko, ruski Aeroflot pa namesto s suhoji leti z airbusi A319. Družba Turkish Airlines medtem ohranja obseg, a bo po navedbah Fraporta po potrebi zagotovila večja letala.

Vlada bo v četrtek obravnavala možnost subvencioniranja nekaterih letalskih linij in ustanovitev novega letalskega prevoznika.

Težave za kongresni turizem

Največ preglavic odpoved poletov povzroča v kongresnem turizmu, kjer sezonsko največ transportnih kapacitet potrebujejo ravno spomladi. V potovalni agenciji Nomago so zaradi tega v dogovoru s ponudniki turističnih storitev že razširili in okrepili storitev InterCity, ki Ljubljano povezuje z večjimi letališči v okolici. Poleg tega načrtujejo povečanje čarterskih kapacitet za določene dogodke.