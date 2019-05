Cena celovite prenove gradu je ocenjena na 8 milijonov evrov. Foto: Promocijsko gradivo

Grad Rihemberk, ki ga sicer še vedno obnavljajo, je v lanski poletni sezoni v svoje prostore pritegnil veliko število obiskovalcev. Ob koncih tedna in v okviru vodenih ogledov, delavnic in prireditev ga je namreč obiskalo skoraj 4400 obiskovalcev iz Slovenije in tujine.

Grad je novogoriška mestna občina sicer začela obnavljati leta 2017, zdaj pa začenja še z izvajanjem dveh projektov. Prvi je projekt Grevislin, v okviru katerega bo del prostorov gradu urejen v Infoteko Natura 2000 za območje Vipavske doline. Drugi projekt, imenovan DediCenter Rihemberk, pa bo obiskovalcem omogočil boljše razumevanje grajskih zgodb.

Z novogoriške občine so sporočili še, da trenutno tečejo priprave na nadaljnje posege na gradu, mednje sodijo tudi priprave na arheološke raziskave, financirane iz projekta Restaura.

Zanimivo je tudi, da je prav grad Rihemberk domovanje številnih netopirjev. V Evropi poznamo 32 vrst netopirjev, v Sloveniji jih imamo 30, kar devet pa jih lahko najdemo na gradu Rihemberk. Netopirji so si za domovanje izbrali klet severnega palacija in hlev na južni strani gradu. Navadno so tu poleti, ko samice kotijo mladiče.