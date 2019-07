Letališče naj bi po številnih težavah prihodnje leto le odprli. Foto: EPA

Na letališču Berlin Branderburg, ki se ga je prijelo ime berlinska sramota, so te dni proslavili odprtje drugega terminala. Po pisanju portala Deutsche Welle so gradbeni delavci pomemben dogodek pospremili z dvigom venca, direktor letališča Engelbert Lütke Daldrup pa je dokončanje terminala označil kot "pomemben mejnik za letališče".

Terminal, imenovan T2, naj bi letno sprejel šest milijonov potnikov, skupno pa naj bi letališče vsako leto sprejelo okoli 30 milijonov potnikov.

"Potrebovali smo leta in leta, da smo gradbeno katastrofo spravili v red"

Novo berlinsko letališče, ki leži 18 kilometrov južno od nemške prestolnice, so začeli načrtovati leta 1992. Gradnja je stekla leta 2006, letališče pa so sprva nameravali odpreti 30. oktobra 2011. Ta datum so med drugim zaradi stečaja ene izmed projektantskih družb prvič prestavili junija 2010, nato pa so se zaradi različnih težav prestavitve kar vrstile.

Zaradi zamud pa je začela naraščati tudi cena projekta, leta 2006 je bil govor o dveh milijardah evrov, po najnovejših izračunih pa bo gradnja letališča stala skupno 7,27 milijarde evrov. "Potrebovali smo leta in leta, da smo gradbeno katastrofo spravili v red," je zamude in naraščanje stroškov komentiral Lütke Daldrup.

Ko bo letališče Berlin Brandenburg začelo obratovati, naj bi zaprli letališče Tegel. Kot zanimivost – letališče Tegel so začeli graditi 5. avgusta leta 1948, le 90 dni pozneje, 5. novembra, pa je na njem pristalo že prvo letalo. Danes je letališče preobremenjeno, po združitvi Nemčij leta 1990 in prestavitvi prestolnice iz Bonna v Berlin se je promet izredno povečal, samo lani so prepeljali 22 milijonov potnikov.