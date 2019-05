Rekord je Indijka postavila s Pipistrelovim letalom iz serije sinus. (Fotografija je simbolična) Foto: MMC RTV SLO

23-letnica je poletela iz Wicka na Škotskem in po 3000 kilometrih leta v ponedeljek zvečer v slabih vremenskih razmerah pristala v Iqaluitu v Kanadi. Mlada pilotka je polet čez Atlantski ocean opravila sama, pri čemer je postavila več svetovnih rekordov. Med drugim je kot prva ženska z ultralahkim letalom preletela Grenlandijo, do vrnitve v Indijo pa jih bo postavila še vsaj pet, je za časnik Gulf News povedala Lynn de Souza iz neprofitnega komunikacijskega podjetja Social Access, ki organizira in sponzorira odpravo.

Panditova se je 30. julija lani z najboljšo prijateljico Keithair Misquitta odpravila na enoletno potovanje okoli sveta z letalom. Na "odpravo opolnomočenja žensk", ko so jo poimenovali, sta se podali s 400-kilogramskim Pipistrelovim letalom, imenovanim Mahi.

Iz Indije sta poleteli v Pakistan, od tam pa nadaljevali pot v Iran, Turčijo, Srbijo, Slovenijo, Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo. Po pristanku v Iqaluitu je Aarohi Pandit ponosno razvila indijsko zastavo, ki ji jo je prinesel indijski veleposlaniki v Kanadi Vikas Swarup, poroča omenjeni časopis, ki izhaja v Združenih arabskih emiratih.

"Zelo sem ponosna in hvaležna, da sem lahko to storila za svojo državo in ženske povsod po svetu. Prelet Atlantskega oceana je posebna izkušnja. Tam si samo ti in tvoje majhno letalo, svetlo modro nebo nad tabo in temno modro morje ali sijoč bel led spodaj," je po pristanku v Kanadi povedala pilotka. Ob tem je priznala, da so bili nekateri deli poleta precej nemirni, vendar je "lepota oceana in otokov osupljiva in takoj bi šla še enkrat".

Avanturistka, ki se je na odpravo pripravljala sedem mesecev, bo pot nadaljevala proti Rusiji. Ko bo konec julija končala potovanje, bo skupaj preletela okoli 37.000 kilometrov, še poroča Gulf News.