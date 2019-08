Del gostov zagotovo predstavljajo tudi navijači in nogometaši evropskih klubov, ki v tej sezoni spet prihajajo v štajersko prestolnico. Tako odmevni športni dogodki mestu prinašajo številne gospodarske koristi in so dobra priložnost za dodaten zaslužek gostincev ter ponudnikov prenočišč.

V gostinskem lokalu na Grajskem trgu v središču mesta tuje navijače nagovorijo še pred prihodom v štajersko prestolnico. "Na njihovih klubskih forumih jim izrečemo dobrodošlico, jim povemo malo, kje bodo, da so dobrodošli. Skandinavski klubi so odlični potrošniki, ker je tudi razlika v ceni ogromna," pravi gostinec Tomaž Wagner.

V hotelu City zaradi kakovostne hrane in prenočišč že nekaj časa vsakič gostijo tuje nogometaše. Danes pričakujejo ekipo Rosenborga in so zato polno zasedeni. Za mesto je to dodaten vir zaslužka.

"Ne samo zaradi nogometne ekipe, ampak predvsem zaradi navijačev. Tako da sem prepričan, da recimo švedskih navijačev je bilo veliko, da bodo tudi norveški prišli, s tem se seveda dviga ne samo zasedenost, ampak tudi potrošnja izven hotelov," pripoveduje hotelir Igor Kurnik.

Športni dogodki kot priložnost za zaslužek

Možnosti za izboljšave je še veliko

Ponudbo v mestu zavod za turizem predstavlja tudi na spletni strani mariborskega nogometnega kluba.

"Potem tudi lahko turisti zaidejo na spletno stran Zavoda za turizem Maribor Pohorje, na naši strani pa potem najdejo celotno ponudbo, kaj ponuja mesto in destinacija. Po navadi, ko pridejo v mesto, pridejo gosti v turističnoinformacijski center, tudi v Hišo najstarejše trte," pove direktorica Zavoda za turizem Maribor Pohorje Doris Urbančič Windisch.

A možnosti za izboljšave je še veliko, predvsem s povezovanjem vseh, pravijo poznavalci. "V Mariboru se te zadeve na področju zavoda za turizem, športnih klubov in pa organizatorjev športnih prireditev že dogajajo, so pa zagotovo rezerve, še tudi pri hotelirjih in neposredno tudi pri gostincih," je prepričan športni funkcionar in organizator športnih prireditev Mitja Hlastec.

Pomembneje kot enkratni zaslužek pa je, da navijače za Maribor navdušijo tako, da se v mesto vrnejo še kot turisti.

Na jutrišnji tekmi proti Rosenborgu bo sicer manj tujih navijačev kot na preteklih evropskih tekmah – v Maribor naj bi prišlo okoli 100 Norvežanov. Bo pa zato na stadionu veliko domačih navijačev – glede na prodane vstopnice bo najbolj polno v tej sezoni.

Nadpovprečna rast turizma

V mariborskem zavodu za turizem so sicer zelo zadovoljni z letošnjo turistično sezono. Število prenočitev v Mariboru je v primerjavi z lani višje za 10 odstotkov. Mesto je samo v prvi polovici leta obiskalo več kot 88.000 gostov, ki so ustvarili več kot 200.000 prenočitev. Te rezultate prepisujejo tako stalnim promocijskim projektom in številnim dejavnostim, med katerimi so tudi Dravske kolesarske poti.

Največ gostov prihaja iz Hrvaške, Nemčije, Srbije in Madžarske.