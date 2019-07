Podoba kopališča Mariborski otok ostaja tudi letos nespremenjena. Želene celovite prenove ni bilo. Je pa moral upravljavec kopališča še pred odprtjem poskrbeti za popravilo dotrajane bazenske tehnike.

"Pred odprtjem je bila nujna investicija v nakup nove naprave za regulacijo vode, tako da omogočimo varno kopanje vsem kopalcem, preostalo pa so bila manjša kozmetična popravila, kot so čiščenje bazenov, okolice, priprava odbojkarskih igrišč in razna pleskarska dela," je pojasnil Tadej Mežnar, direktor Športnih objektov Maribor.

Lani je kopališče obiskalo okoli 30.000 ljudi, letos, predvsem zaradi dodatnega programa, pričakujejo še večji obisk. "Seveda je pri nas največ odvisno od vremena, upamo, da se bomo približali številki 50.000," je dodal Mežnar.

Za celodnevno vstopnico bodo odrasli odšteli 5 evrov, otroci, dijaki, študenti, invalidi in upokojenci pa evro manj. Kopališče bo odprto vse do 1. septembra.