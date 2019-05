Foto: BoBo

Od vinarja do oljkarja

Vinarji in oljkarji slovenske Istre zadnji konec tedna v maju že tradicionalno odprejo svoja vrata in obiskovalcem nudijo vpogled v proizvodnjo vina in oljčnega olja.

Tako vas Društvo vinogradnikov slovenske Istre in Društvo Vinol v soboto, 25. maja, med 10. in 17. uro pričakuje na prireditvi Od vinarja do oljkarja, kjer bodo svoje izdelke predstavili Domačija Ražman, Ekološka kmetija Plahuta, Vina Bordon, Kmetija Prodan, Vina Markežič, Montemoro, Vinakoper, Šavrinska klet Boršt, Klet Kavalič, Kmetija Butul, Vinska klet Kralj, Franko Markovič, Kmetija Mahnič in Grondali Abitanti.

Obiskovalke in obiskovalci se bodo za 15 evrov od vinarja do oljkarja lahko podali z avtobusom Vinske fontane Marezige - med drugim si bodo ogledali klet Vinakoper in tam poskusili malvazijo ter refošk 2018, na voljo pa bo tudi ogled kleti Vina Bordon.

Foto: MMC RTV SLO

Na Dolenjskem 47. Teden cvička

Vinsko obarvan pa bo tudi konec tedna na Dolenjskem, in sicer se že nocoj začenja osrednja tridnevna prireditev 47. Tedna cvička, na kateri pričakujejo približno deset tisoč obiskovalcev. Po lanski prireditvi v Šentjerneju so jo letos ponovno pripravili v Trebnjem, obogatili pa jo bodo z dolenjsko kulinariko.

V programu napovedujejo tudi nekatere novosti, med drugim tudi otvoritveno povorko dolenjskih vinogradnikov. Na povorki pričakujejo do 1300 udeležencev iz 32 društev, sicer pa spored največje dolenjske vinogradniško-turistične prireditve prinaša razglasitev novega cvičkovega kralja, cvičkove princese in ambasadorja cvička, tematsko okroglo mizo, podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom, pokušino dolenjskega vina, izdajo priložnostnega zbornika, sobotni vinogradniški pohod in spremljevalni zabavni program.

Praznik vrtnic in rosejev v Portorožu

V Portorožu obiskovalce še jutri pričakuje praznik vrtnic in rosejev, ki ponuja vina iz 27 kleti iz vseh slovenskih vinorodnih dežel ter iz Italije in Hrvaške. Poleg pestrega nabora vin bo na festivalu tudi bogata izbira jedi ter spremljevalni program.

Izbrane jedi bo pripravil kuharski mojster iz portoroške Kantine Rikardo, obiskovalci pa bodo imeli priložnost degustirati tudi ekološko oljčno olje Jenko. Vstop v Rožni vrt bo brezplačen, za pet evrov pa bodo obiskovalci prejeli degustacijski kozarec in dva kupona, za nakup pa bodo potem na voljo še dodatni.

V soboto bo v sklopu spremljevalnega programa vrtnico Portorož v gredico slavnih - različico hollywoodskega pločnika slavnih - posadila igralka Tanja Ribič.

Foto: Reuters

V Ljubljani rulada velikanka

Pestro pa bo tudi v prestolnici, kjer boste lahko poskusili svoj košček dobrodelne čokolade rulade velikanke s pomarančnim polnilom, katere izkupiček bo namenjen v dobrodelne namene. Gre za dogodek, ki ga Lions klub forum Ljubljana v sodelovanju z Gorenjko organizira že 10. leto zapored.

Rulada bo dolga več 100 metrov, tehtala pa bo 230 kilogramov. Nakup sladkega paketa, s katerim boste tri evre prispevali v dobrodelne namene, lahko na Stritarjevi ulici opravite v soboto od 9.30 naprej.