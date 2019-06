Ta konec tedna s svojo svežino vabi Soča. Foto: Katja Jemec

V Tolminu Soča Outdoor

Ob 16. uri se začenja Soča Outdoor Festival, in sicer z dogodkom Soča Outdoor Summit, ki bo obiskovalcem postregel s predavanji, okroglo mizo in praktičnimi delavnicami o športni prehrani, tehniki tega in podobnem.

V soboto se bo kar več kot 1500 tekačev podalo na tek na 10, 15, 25 in 45 kilometrov, zvečer bo na sporedu glasbeni program, v nedeljo pa so za obiskovalce pripravili še duatlon.

Brežice moje mesto

V sklopu festivala Brežice moje mesto bodo nocoj nastopili Manouche in Siddharta, za jutri so pripravili tek s Primožem Kozmusom, večerno glasbeno popestritev pa bodo prinesli Nika Zorjan, Gibonni in Elemental.

Brežiško dogajanje se je sicer začelo že pred dnevi, ko je pestro glasbeno in kulinarično dogajanje na grajsko dvorišče privabilo približno dva tisoč obiskovalcev. Dogajanje so odprli Brežiški flosarji, nadaljevali pa Gasilski pihalni orkester Loče, skupina Gadi, Lojze Ogorevc in Brigita Šuler.

V Ljutomeru festival RePannonia

Križevci pri Ljutomeru ta konec tedna vabijo z ustvarjalnim festivalom umetnosti, glasbe in ustvarjalnega tabora za otroke, ki je namenjen izobraževanju in zabavi tako otrok ter mladih, kot tudi starejših.

V sklopu glasbenega programa bo med drugim nastopila Bilbi, gostili pa bodo tudi kantavtorje, kot so Mojca, Brodolomec, Marko Grobler ter glasbeno-pogovorni dogodek z voditeljem Boštjanom Rousom in gostom Zdenek Billyjem. Poskrbljeno bo tudi za ljubitelje džez glasbe, saj so pripravili koncert v Jazz mlinu.

Vrsta dogodkov v Kranjski Gori

Pestro bo tudi v Kranjski Gori, kjer nocoj ob jezeru Jasna pripravljajo jogo z Ano Kersnik Žvab, v Koroni španski večer, v sklopu poletja pod Vitrancem pa bodo ta konec tedna gostili Ansambel Zgornjesavci in Gajst'n band.

Začetek festivala Poletje v Ankaranu

V Ankaranu se začenja festival Poletje v Ankaranu, ki bo do 22. julija prinesel nastopa ustvarjalcev različnih umetniških področij od blizu in daleč.

Vsak ponedeljek bodo pripravili vodene vadbe, ob četrtkih bo program namenjen najmlajšim, petki ljubiteljem akustičnih zvrsti, sobote bodo prinesle tematske koncerte (elektronska plesna scena, rock in punk, reggae, rap ...) in nedelje gledališkim navdušencem.

Festival bodo nocoj ob 20.30 v Valdoltri otvorili Senca tvoj'ga psa.

V Novi Gorici festival Poletna scena

V sklopu poletne scene v Novi Gorici bosta nocoj na Bevkovem trgu nastopila Challe Salle in Jure Pukl Trio, v soboto pa bosta zbrane zabavala Anika Horvat in DJ Ohoroho.