Dogajanje, povezano z džinom in brinom, v prestolnici poteka že od začetka maja, ko so izbrani ljubljanski bari v svojo ponudbo vključili koktajl Brina, v soboto pa bo džinu posvečen tudi festival. Foto: Špela Verbič Miklič

V Ljubljani se je začel že 11. Znanistival, ki na mostovih, trgih in ulicah prestolnice ponuja vrsto priložnosti za zabavo in učenje. Dogodek organizira Hiša eksperimentov, ki bo do nedelje priredila okoli sto znanstvenih šovov.

Če bo prestolnica konec tedna prežeta z znanostjo, bo v Izoli zadišalo po vinu, oljčnem olju in ribah. Izola s tradicionalnim praznikom oljk, vina in rib, ki se mu letos pridružuje še Festival oljčne vejice, uradno odpira poletno turistično sezono in obiskovalce vabi, naj obiščejo stojnice s kulinaričnimi dobrotami ali pa se udeležijo koncertov, ki bodo na različnih prizoriščih mestnega jedra. Vrhunec dogajanja bo sobotna razglasitev Županovega olja in vina.

Konec tedna za ljubitelje džina

V soboto bo živahen utrip Ljubljane obogatil festival džina - Brina 2019. Dogodek bo potekal v Križankah od 12. ure do polnoči, vstop na prizorišče bo brezplačen, obiskovalcem pa se bo predstavilo 18 razstavljavcev, večinoma slovenskih destilarjev džina. Med njimi bosta dva ponudila tudi brezalkoholni džin, ki ga mojstri pripravijo s posebnimi tehnološkimi postopki.

Džin bodo pili tudi v Novem mestu, kjer bo v sklopu sobotnega Festivala urbanega dogajanja potekal Urban' GIN Festival.

Goni pony vsako leto poskrbi za veliko zabave in smeha. Foto: BoBo

Kolesarji na Vršič, tekači okoli jezera

Pester nabor dogodkov je na voljo tudi tistim, ki bi konec tedna radi preživeli aktivno. Na Ptuju bo v soboto ob 11. uri na sporedu Poli maraton, ki ga pripravlja Ptujski kolesarski klub v sodelovanju s Perutnino Ptuj.

Tisti, ki jih privlačijo bolj nenavadni izzivi, bodo na svoj račun prišli v soboto ob 15. uri, ko se bo začelo tekmovanje Goni pony, v okviru katerega se bodo kolesarji na ponijih spopadli z Vršičem.

Na sporedu bo tudi več tekaških dogodkov. Na Pohorju bodo v soboto zvečer tekli v sklopu dogodka Visit Pohorje BraveRun, v nedeljo ob 9. uri pa se bodo tekači podali na tradicionalen tek ob Cerkniškem jezeru.

V nedeljo bi moral v ljubljanskem Tivoliju potekati tudi Čarobni dan, dogodek, ki je namenjen družinam, a so organizatorji sporočili, da je dogajanje prestavljeno na 9. junij.