Borovnica ta konec tedna vabi z najrazličnejšimi borovničevimi dobrotami. Foto: Pixabay

Na Obali vino in česen

Konec tedna vino in česnove dobrote vabijo v Novo vas, kjer bodo vaščani odprli svoja slikovita dvorišča, ogledati si bo mogoče vaške znamenitosti, zvečer pa bo na sporedu glasbena popestritev.

Turistično združenje Portorož v sodelovanju s krajevno skupnostjo Nova vas že osmič zapored prireja praznik vina in česna, ki v ospredje postavlja tipične lokalne proizvode. Med njimi ima česen prav posebno mesto, saj domačini pravijo, da jim je prav zaradi njegove prodaje uspelo zgraditi cerkveni zvonik in druge vaške znamenitosti.

Poleg česna pa se radi pohvalijo tudi z okusnimi vini, med katerimi sta v ospredju malvazija in refošk. Program se začenja v soboto ob 16.00 s tržnico lokalnih dobrot, uradno odprtje festivala pa bo ob 19.30.

Za glasbeno popestritev bodo poskrbeli Ana Lazar in Janez Šepetavc ter koncert skupine Mladi gamsi, v nedeljo pa bosta nastopili skupini Laurilyn in Istranbul.

Tradicionalni praznik borovnic

V soboto bo od desete ure zjutraj do zgodnjih nedeljskih ur v Borovnici potekal tradicionalni praznik borovnic. Z Dola pri Borovnici bo ob 9.30 odpeljala borovničeva povorka, z glavne ljubljanske železniške postaje pa muzejski vlak.

Borovničev sejem se bo začel ob 10. uri s pogajanji o ceni borovnic, ki bodo ugodnejše kot sicer, popoldne pa bodo dogodek popestrili še s pestrim glasbenim programom. Nastopili bodo ansambli Tik tak, Fis in Livada, plesalci Wild West in-line dance, zasedba Joker Out ter Rok'n'Band.

Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, ki se bodo lahko igrali v borovniškem gradu in v zabaviščnem parku ter se spoznavali s poniji.

Na Lisci bodo pokazali, kako se je trava kosila nekoč. Foto: Turistično društvo Lovrenc

Kulturno v dolini Nadiže

V dolini Nadiže ob slovensko-italijanski meji pa se v petek začenjata dva festivala, ki bosta do 21. julija središči ustvarjalnosti ter kulture srednje in vzhodne Evrope.

Na Postaji Topolove v istoimenski beneški vasici se bodo šestindvajsetič srečali ustvarjalci glasbe, filma in književnosti, v Čedadu pa bo potekal festival Mittelfest, ki predstavlja umetniške dosežke s področja gledališča, glasbe in plesa.

Tradicionalna košnja na Lisci

Lisca pa 13. julija vabi s tradicionalno košnjo trave, kjer si boste lahko ogledali, kako se je trava kosila nekoč – za mlajše bo to morda novo doživetje, za starejše pa obujanje spominov na nekdanje dni, ko je življenje potekalo drugače.

V sklopu dogodka so organizatorji pripravili še ocenjevanje, razstavo in pokušino ocvirkove potice in ocvirkove puhle, ocenjevanje in pokušino jabolčnega vina ter tržnico domačih izdelkov, pridelkov in obrti.