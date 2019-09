Letalske zamude lahko povzročijo nesreče, vreme ali napake prevoznika. Foto: Reuters

V raziskavi so primerjali zamude letov na letališčih junija in julija letos in letališča razvrstili glede na pogostost in dolžino zamud. V Evropi so se najslabše odrezala predvsem letališča na jugu, kjer se poleti poveča promet zaradi turistične sezone.

Največ težav boste imeli na grškem letališču Mikonos, kjer ima zamudo kar polovica vseh poletov. Prav tako imajo veliko zamud letala na portugalskih letališčih, največ v Ponti Delgadi, Lajesu in Lizboni. Na devetem mestu po številu in trajanju zamud pa je tudi Letališče Jožeta Pučnika, ki je letos sprejelo rekordno število poletnih turistov.

Zamude na londonskem Gatwicku so letos povzročali tudi brezpilotniki, ki so ovirali vzlete letal. Foto: Reuters

V Združenem kraljestvu boste največkrat čakali na londonskih letališčih Gatwick in Heathrow ter na letališčih v Bristolu, Edinburgu in Birminghamu. Tudi med letališči v združenih državah je največ zamud na velikih letalskih vozliščih, med katerima prednjačita newyorška Newark in LaGuardia.

Ob zamudah priporočajo, da na spletu natančno preverite, kakšne pravice vam ob napakah letalske družbe pripadajo. Ob zamudah, ki trajajo več kot tri ure, vam lahko pripada do 700 evrov odškodnine, odvisno od dolžine in cene poleta. Poleg tega vam mora letalski prevoznik zagotoviti prenočišče in hrano za časa trajanja zamude.