Tuji turisti so novembra ustvarili 63 odstotkov vseh prenočitev. Foto: BoBo

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so v novembru našteli skoraj 292.000 prihodov turistov, kar je 0,6 odstotka manj kot v novembru lani. Število turističnih prenočitev se je zmanjšalo za 5,8 odstotka na 718.500, navaja državni statistični urad.

Število prihodov domačih turistov se je glede na lanski november v 11. letošnjem mesecu zmanjšalo za 3,3 odstotka, število njihovih prenočitev pa je upadlo za 4,7 odstotka. Medtem se je število prihodov tujih turistov povečalo za 0,8 odstotka, število njihovih prenočitev pa je upadlo za 6,4 odstotka.

Tuji turisti so sicer v tem mesecu ustvarili 63 odstotkov vseh turističnih prenočitev.

Od tujih turistov so v novembru v Sloveniji največ prenočitev ustvarili turisti iz Italije (19 odstotkov), sledili so turisti iz Avstrije (17 odstotkov), Hrvaške (osem odstotkov), Srbije (sedem odstotkov) in Nemčije (šest odstotkov).

Tretjina vseh turističnih prenočitev je bila novembra v zdraviliških občinah. Foto: Pixabay

Prednjačila zdravilišča

Največ turističnih prenočitev je bilo v zdraviliških občinah (35 odstotkov vseh turističnih prenočitev), sledila je občina Ljubljana (18 odstotkov), nato pa obmorske občine (14 odstotkov) in gorske občine (13 odstotkov).

Največkrat so turisti prenočili v hotelih, saj je na hotele odpadlo več kot 450.000 prenočitev. Hotelom so po številu prenočitev sledile zasebne sobe, apartmaji in hiše z 12-odstotnim deležem ter kampi s štiriodstotnim.

Dobre številke

Kljub novembrskemu padcu se Sloveniji še naprej obeta rekordno turistično leto. V prvih 11 mesecih je število prihodov turistov poraslo za 5,3 odstotka na 5,9 milijona, število njihovih prenočitev pa za 1,3 odstotka na 15 milijonov.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma do leta 2021 med cilji navaja od pet do 5,5 milijona turističnih obiskov ter med 16 in 18 milijonov njihovih prenočitev.