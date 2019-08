Lijak je eno najbolj znanih vzletišč – ne samo pri nas, poznajo ga letalci iz vse Evrope. Predvsem zaradi ugodnega podnebja, saj omogoča dostop in letenje tudi pozimi, poleg tega ponuja slikovit razgled na Goriško in proti morju, po vzletu tudi proti Alpam.

Damijan, Jože in Miha iz društev Polet in Kovk so piloti tandemov, ki so na krstni polet povabili ekipo naše televizije. "Kadar pihne, morate vi samo poskrbeti, da ostanete na nogah in tečete. Ko ste v zraku, pa popravimo, se usedeš in to je to," pojasnjuje učitelj letenja Damijan Pregelj.

Novinarka Sandra, snemalec Mitja in asistent Karim so se hitro vživeli v vlogo potnikov in prisluhnili obveznim pripravam na vznemirljive korake proti robu vzletišča.

V zraku. Foto: Televizija Slovenija

Gibanje v tretji dimenziji

Tik pred poletom niso dobrodošli samo tehnični napotki, ampak tudi kakšna spodbudna beseda. Za sprostitev ob za številne prvi tovrstni avanturi.

Vse je pripravljeno, poti nazaj ni. Še zadnje preverjanje letalne naprave in opreme, trenutek koncentracije in pričakovanje primernega sunka vetra. Hip zatem močan poteg za nosilne vrvice in kupola se napne. Nekaj okornih korakov proti robu vzpetine ter pilot jadralnega padala in njegov potnik si podredita sile narave in se predata užitkom, ki jih ponuja gibanje v tretji dimenziji.

Letenje z jadralnimi padali je ena mlajših letalskih zvrsti, ki pa ima korenine v izvirni človeški želji posnemati ptice oziroma v prvih poskusih podrejanja zakonov fizike. Ponuja veliko svobode, saj zanjo niso potrebna letališča in drugi objekti.

Ob znanju in opremi zgolj primerno vzpetino ... in seveda kamero, da se lahko atraktivni prizori in občutki delijo z drugimi.

Video: V tandemu na polet z jadralnim padalom