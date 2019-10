AirBnb je med največjimi spletnimi ponudniki nastanitev po vsem svetu. Foto: Reuters

Zakonca sta stanovanje v luksuznem stanovanjskem kompleksu Las Boas izbrala zaradi čudovitih slik in dobrih ocen na spletnem portalu. Kot pravita, je bilo odločilno dovoljenje za male živali, saj sta na počitnice vzela tudi svoja psička. Na začetku je domnevni lastnik stanovanja dobro in prijazno komuniciral z njima, tri tedne pred dogovorjenim prevzemom stanovanja pa je prenehal redno odgovarjati na njuna vprašanja. Kljub mrku v komunikaciji sta se odločila, da se na pot vseeno odpravita. Na navedenem naslovu pa ju je vratar stanovanjskega kompleksa odslovil s pojasnilom, da opisanega stanovanja na tem naslovu ni.

Kot sta pozneje ugotovila, so bile slike luksuznega apartmaja z lastnim bazenom, dvigalom in savno lepljenka več stanovanj iz okolice. Zaradi psov sta bila prisiljena počitnice nadaljevati v 40 minut oddaljenem hotelu, kjer sta na noč odštela še dodatnih 300 evrov.

AirBNB ni pravočasno ukrepal

Že v tednih pred oddihom sta večkrat kontaktirala s predstavniki spletne strani AirBNB, kjer sta najela stanovanje. Po njunih besedah so si ju podajale različne pisarne, nikjer pa nista dobila nikakršnega zagotovila, da bo stanovanje zares na voljo. Nazadnje jima je agentka sporočila, da odhaja na dopust, in jima posredovala krizno številko za nujne primere.

V podjetju so zakoncem sicer že povrnili stroške najema stanovanje in se opravičili. “V tem primeru očitno nismo zadostili svojim visokim standardom. Primer bomo proučili z posebno notranjo preiskavo in poskrbeli, da se nikoli več ne bo ponovilo.” Zakonca sta vseeno razočarana zaradi pokvarjenega dopusta in odnosa podjetja za najem stanovanj. “Dokler na primer niso opozorili mediji, nama sploh niso prisluhnili,” sta še dodala.

Previdno pri najemu

Spletno platformo, ki je popolnoma spremenila najemanje počitniških stanovanj, sicer že nekaj časa pestijo primeri prevar. Najpogosteje vas nepridipravi po prvem stiku na uradni spletni strani speljejo na lažno stran, kjer vam pod pretvezo najema stanovanja poberejo denar z računa. AirBNB sicer zagotavlja vračilo denarja in potnih stroškov, če stanovanje, ki ga najamemo, znatno odstopa od oglaševanega.