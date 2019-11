Pot nas pelje po slikoviti posavski pokrajini. Foto: Jože Žura

Popotniki se vsako leto zberejo na Levstikovi ulici v Litiji ali pred kulturnim domom v Šmartnem pri Litiji. Slikovita pot, ki jih vodi mimo lokalnih znamenitosti, se po skupnem začetku razcepi na severno in južno pot. Pohoda se vsako leto udeleži med 15 in 20 tisoč pohodnikov, podobno številko pričakujejo tudi letos. Pohodniki poleg načrta poti, Levstikovega dnevnika in revije dobijo še vinski kozarec Levstikove poti.

Severna trasa poti, po kateri je pred več kot 150 leti hodil tudi Levstik, je nekoliko zahtevnejša, saj nas pelje prek Grmade, najvišjega vrha na poti s 700 metri nadmorske višine. Grmada naj bi ime dobila po grmadnih grobovih razbojnikov, ki naj bi jih nekoč tam ujeli in ubili. Južna trasa je po mnenju poznavalcev krajinsko slikovitejša, predvsem pa lažja za manj utrjene pohodnike.

Popotnike na cilju čaka okrepčilo, zabava in priznanje. Foto: Goran Rovan

V Popotovanju je Levstik opisal pot, ki jo je sicer opravil leto prej, 11. novembra 1857. Nanjo se je odpravil v času svojega službovanja kot vzgojitelj mladega grofiča Paceja na gradu Turn, ki ga lahko vidimo tudi med pohodom. Ob stoletnici potopisa je pot za študente slavistike in slovenistike prvič organiziral profesor Anton Slodnjak. Tradicijo je prevzel profesor Matjaž Kmecl, ki je leta 1987 uradno tudi odprl markirano pot. Študentje slovenistike in slavistike še danes organizirajo ločen pohod okrog 11. novembra.

Prvo sodobno popotovanje so organizirali študentje in študentke slavistike in slovenistike leta 1958. Foto: Wikipedia Commons/Cene Omerzelj

Razhodnja, sklepni dogodek pohoda na cilju na Čatežu, se bo začela ob 13. uri, cilj pa bo odprt vse do 16. ure. Udeleženci pohoda na cilju za opravljeno pot dobijo priznanje, posebne bronaste, srebrne in zlate značke pa prejmejo tisti, ki jo opravijo desetič, petnajstič ali petindvajsetič. V času prireditve bo zaradi zaprtja lokalnih cest in trgov močno oviran promet v središču Litije in cilja na Čatežu.