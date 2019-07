Prenove aparthotela Triglav v Stari Fužini so se lotili takoj po nakupu v marcu in jo v dobrih štirih mesecih tudi dokončali. Uredili so tako zunanjost kot notranjost, zamenjali streho in fasado, pode, prenovili kuhinje, kopalnice in ostalo opremo apartmajev.

Uredili so tudi restavracijo in jo oddali v najem, v njej pa bo takšna ponudba, kot je v okolici še ni, pravijo. "Naš cilj je bil, da dvignemo nivo ponudbe," je dejal vodja marketinga v turističnem podjetju Alpinia Enej Vitrih in pojasnil, da gre za raven od treh do štirih zvezdic.

Bivanje bo dražje

Cena nočitev je zdaj višja, kot je bila v preteklih letih, je pa vanjo po novem vključen tudi zajtrk, ki ga bodo prav tako ponudili gostom. Konec tedna bodo potekale še zadnje priprave in preverjanje, ali vse deluje, kot je treba, prenovljeni hotel s 27 apartmaji pa bo prve goste nato sprejel v ponedeljek.

Čeprav se oglaševanja prenovljenega hotela praktično še niso lotili, saj niso točno vedeli, kdaj bo prenova končana, so prejeli že vrsto rezervacij. "Prodaja tako zaenkrat dobro poteka," je ocenil Vitrih in dodal, da bodo "na polno" startali prihodnji teden, ko bodo sprejeli prve goste. Slovesno prireditev ob odprtju nato načrtujejo šele konec julija.

Po prodaji Bitstampa enemu najbogatejših Južnih Korejcev je Damian Merlak za tretjinski delež iztržil več kot 100 milijonov evrov in se odločil za nakup štirih hotelov v Bohinju, za katere je odštel 8,5 milijona evrov. Foto: MMC RTV SLO

Ostali hoteli še pridejo na vrsto

Medtem potekajo tudi pogovori o prenovi ostalih hotelov, ki jih je kupil Merlak. Za hotel Zlatorog, ki je zaprt že od leta 2011, izbirajo projektanta in upajo, da bo lahko ponovno zaživel čez tri leta. Hotel Bohinj je do novembra še v najemu, nato pa ga bodo prevzeli v upravljanje in izvedli renovacijo. Prenove pa bo potreben tudi Ski hotel na Voglu.

V Bohinju na prenovo čaka še en dolgo časa propadajoč hotel, in sicer hotel Bellevue. Tega je marca 2017 kupilo podjetje Pokljuka, ki je povezano z Gozdnim gospodarstvom Bled in ljubljansko nadškofijo ter je kasneje kupilo tudi hostel Pod Voglom.

Medtem ko hostel z najemniki normalno obratuje in v njem potekajo le manjša vzdrževalna dela, pa hotel Bellevue in celotno območje čakata celovita prenova.

Hotel Zlatorog bi lahko spet zaživel čez tri leta. Foto: BoBo

Hotel Bellevue spomeniško zaščiten

Kot je povedal tehnični direktor Gozdnega gospodarstva Bled Aleš Kadunc, je del objektov predviden za rušenje, del pa za rekonstrukcijo, spomeniško zaščitena zgradba hotela pa je zgodba zase. "Smo v fazi usklajevanja in priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja," je pojasnil Kadunc.

Začetek gradbenih del bo odvisen predvsem od projektnih pogojev in soglasij, pri čemer je še nekaj neznank glede spomeniško zaščitenega objekta. Tako še ni jasno, ali bodo prihodnje leto lahko začeli z gradbenimi deli. "Želimo, da se zadeve uredijo kakovostno in da bo objekt skladen z okoljem, tako v prostorskem smislu kot v tem, da bo dobro sprejet pri lokalnem prebivalstvu," je poudaril.

Zgradba propadajočega hotela Bellevue je spomeniško zaščitna. Foto: BoBo

Kadunc sam sicer ne dela na področju turizma. Kot laik pa ocenjuje, da je za Bohinj kot destinacijo vsekakor koristno, da se propadajoči hoteli uredijo in nočitvene zmogljivosti prenovijo, saj tovrstnih zmogljivosti v kraju primanjkuje in je povpraševanje večje od ponudbe. "Ob sodelovanju mislim, da bomo vsi akterji s tem pridobili," je izpostavil.