Na Antarktiki ostajajo številna neznana območja. Foto: EPA

Za primerjavo: za najnižjo depresijo na Zemlji velja obala Mrtvega morja, ki leži na -413 metrih nadmorske višine. Za najnižjo točko površja Zemljine skorje pa Marianski jarek, ki sega 11 kilometrov pod morsko površino.

Odkritje je že vneseno v novi zemljevid bele celine, ki razkriva obliko kanjona do najmanjše podrobnosti, kar bo znanstvenikom pomagalo tudi pri napovedih, kako se bo južni pol spreminjal v prihodnosti.

Novo odkritje denimo prikazuje do poprej neidentificirane grebene, ki bodo v vse toplejšem podnebju ovirali umik tajajočih se ledenikov, po drugi strani pa so znanstveniki odkrili tudi vrsto zglajenih terenov, ki bi umike lahko pospeševali.

"To je nedvomno do zdaj najtočnejši prikaz tega, kaj leži pod ledeno skorjo Antarktike," je povedal Mathieu Morlighem z Univerze v Kaliforniji, ki je delal pri tem projektu šest let.

Pomoč poiskali v fiziki

Vrsto desetletij so znanstveniki z radarskimi instrumenti preučevali Antarktiko po dolgem in počez, a še vedno obstajajo obsežna območja, za katera je podatkov malo ali nič.

Morlighem se je zato pri svojem projektu zatekel tudi k fiziki in zapletenim preračunavanjem.

Kot navaja BBC, obstajajo sicer kanjoni, ki so globlji od tega na Antarktiki, denimo Veliki kanjon Jarlung Cangpoja na Kitajskem, a so tla teh kanjonov nad morsko gladino.