Smučarji se bodo morda že zelo kmalu lahko podali na bele strmine. Foto: BoBo

Na italijanski strani bodo smučišče odprli prvo decembrsko soboto, na slovenski strani pa trenutno potekajo še nujna vzdrževalna dela.

Na najvišjem slovenskem smučišču se smuka začne, ko zapade prva večja količina snega. Lani so naprave pognali v začetku decembra. Tudi letos imajo podobne načrte, je povedal tehnični vodja na kaninskem smučišču Marko Mlekuž.

"Dogovarjamo se z Italijani, da bi skupaj z njimi odprli. Poskusili bomo smučišče zagnati čim prej. To vreme nas je malo omejilo. Italijani bodo odprli verjetno samo zgornji del smučišča – torej Prevalo, povezavo z nami. Neke take dogovore imamo," pojasnjuje.

S pripravami na zimsko sezono so začeli že v začetku septembra, na terenu je vsak dan 18 ljudi. "Smo imeli 4-sedežnico, 3-sedežnico, smo uredili, pregledali, zamenjali kose, ki jih je bilo treba, vlečnico, imamo pa še nekaj za postoriti."

In kako daleč so priprave? "Fantje, ko se je vreme malo umirilo, tolčejo led dol s stebrov in kolesnih baterij na krožni kabinski žičnici in na Prevali. Odstranjujejo, premikajo sneg, gor je nekaj čez dva metra in pol snega. Pripravljajo proge, da se ta sneg stisne."

Javni zavod sončni Kanin se letos še vedno sooča s finančnimi težavami. Pred enim mesecem so zato občino, ki je njegova ustanoviteljica, zaprosili za dodatna finančna sredstva za pokrivanje izgube iz leta 2018.