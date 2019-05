.

Letošnja borza posebno pozornost ob formalnih 15-minutnih poslovnih srečanjih namenja tudi neformalnim srečanjem, ki so lepa priložnost za utrjevanje že obstoječih in vzpostavljanje novih poslovnih partnerstev. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, je ob začetku dogodka poudarila, da je turistična borza odlična priložnost za krepitev partnerstev in navezovanje novih stikov. "V okviru borze tuji udeleženci našo deželo ter pristna in edinstvena doživetja spoznavajo v okviru študijskih tur iz prve roke, letos pa premierno tudi v okviru neformalnih druženj in številnih doživetij, ki našo deželo predstavljajo kot trajnosti zavezano destinacijo za avtentična in edinstvena doživetja," je dejala.

Z njo se strinja tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Izrazil je zadovoljstvo, da se je že 22. borze udeležilo še več tujih organizatorjev potovanj kot v preteklih letih.

Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar je poudarila, da je ministrstvo v zadnjih dveh letih s 16,7 milijona evrov podprlo 117 projektov s področja turizma. S tem so spodbudili razvoj novih turističnih produktov in vzpostavitev novih delovnih mest.

Letos bo ministrstvo objavilo tudi tri javne razpise v višini 38 milijonov evrov za energetsko sanacijo turističnih zmogljivosti in pridobitev okoljskih znakov ter za razvoj in promocijo integralnih produktov turističnih podjetij ter ponudbe vodilnih turističnih destinacij.