Foto: Televizija Slovenija

Že skoraj štiri desetletja Planinsko društvo Kum Trbovlje, na drugi dan novega leta, na zasavski in dolenjski Triglav, kot mu pravijo, organizira tudi novoletni pohod. Osrednje štartno mesto je bilo na mostu čez reko Savo v Trbovljah in je bilo odprto vse do 11. ure.

Na poti je bilo treba premagati približno tisoč metrov višinske razlike, iz Trbovelj in Hrastnika pohodnike čaka okrog tri ure zmerne hoje, iz Podkuma pa za polovico manj.

Velik del poti na Kum poteka po krajinskem parku, v katerem se bohotijo bukovi in javorjevi gozdovi, pa tudi gozdovi rdečega bora. V njem pa je tudi življenjski prostor nekaterih zavarovanih in ogroženih rastlin in živali. Za najlepšo pot vzpona velja pot iz Trbovelj po Čebulovi dolini.

Tudi letos se je na 1220 metrov visoki Kum odpravilo štirimestno število ljudi. Novoletni pohod na Kum je ena prvih priložnosti za obisk gora, rekreacijo in uživanje v naravi, pa morda tudi za izpolnitev ene od novoletnih zaobljub. Je pa tudi nekakšen simboličen začetek nove planinske sezone, ki je lahko nagrajen tudi z enim najlepših razgledov v Sloveniji in tudi prek meja.