Velenje je dobilo največ glasov tako od ocenjevalne komisije kot v spletnem glasovanju. Foto: BoBo

Med turističnimi kraji je prvo mesto v letošnjem tekmovanju Turistične zveze Slovenije (TZS) pripadlo Kranjski Gori, med zdraviliškimi Rogaški Slatini, med izletniškimi pa Parku Škocjanske jame.

Priznanje za najlepše urejeno jedro so prejeli Novo mesto za Glavni trg z okolico kot mestno jedro, Rateče kot vaško jedro in Kanal za Trg Kontrada kot trško jedro.

Najboljši kamp je Kamp Danica v Bohinjski Bistrici, glamping pa Glamping Olimia Adria village.

Prvo mesto med mladinskimi prenočišči je zasedel MCC Hostel Celje. Naj tematska pot je postala Učna pot Škrata Bisera, najbolje ocenjen Petrolov servis je Mengeš Kamniška.

Spletno glasovanje je medtem prvo mesto za urejenost med večjimi mesti prav tako dodelilo Velenju, med zdraviliškimi kraji pa Podčetrtku, med turističnimi kraji Izoli.

Letošnji nagrajenci. Foto: Turistična zveza Slovenije

Zaključna prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna je potekala v sredo v Ljubljani v okviru Dnevov slovenskega turizma. Vseslovenska akcija v organizaciji TZS-ja je sicer potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Marjana Šarca.

Letos se je na državno tekmovanje akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna uvrstilo 90 mest in krajev, 18 kampov in glampingov, sedem mladinskih prenočišč, 28 tematskih poti in Petrolovi bencinski servisi.

Prostovoljci v turizmu

Tekmovanje poteka vse od leta 1991. "Zaradi ... široke zasnove tekmovanja lahko neskromno povem, da se je tudi zaradi tega tekmovanja in seveda vseh sodelujočih v njem turistična ponudba v Sloveniji občutno izboljšala, postala raznovrstnejša, veliko bolj kakovostna in predvsem usmerjena k ohranjanju dobrih odnosov med ljudmi ter k ohranjanju narave in naše raznolike dediščine," je v nagovoru na slovesnosti dejal predsednik TZS-ja Pavle Hevka.

Hevka je ob tem, kot so zapisali na spletni strani TZS-ja, spomnil na izjemno delo številnih prostovoljcev v turističnih društvih in zvezah po vsej Sloveniji, ki leta in leta brez plačila prispevajo svoj delež pri rasti in razvoju slovenskega turizma.