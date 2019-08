Je v križišču Poljanske ceste, Poljanskega nasipa in Rozmanove ulice.

"Ta trg bo živel in bo tudi primeren za številne prireditve, ki jih imamo v Ljubljani. Mislim, da bo prevzel eno pomembno vlogo," je poudaril ljubljanski župan Zoran Janković.

Župan Murske Sobote Aleksander Jevšek se je zahvalil ljubljanski občini, da so tudi Prekmurci po vzoru Primorske v Ljubljani dobili svoje obeležje.

Nov, Prekmurski trg v Ljubljani

Slovesnosti ob odprtju, na kateri je zaigral Vlado Kreslin, so se udeležili tudi vidni predstavniki politike. Med njimi so bili predsednik republike Borut Pahor, v Prekmurju rojeni prvi predsednik Slovenije Milan Kučan ter nekateri ministri in poslanci.