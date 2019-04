Vhod v predor. Foto: Televizija Slovenija

Predor, ki omogoča potovanje v obe smeri, so začeli graditi leta 2015. Pomemben je zato, ker je sicer 18-kilometrsko razdaljo med kitajskimi regijami skrajšal za več kot 12 kilometrov.

Delo so oteževali nizke temperature in pomanjkanje kisika, delavci pa so imeli težave tudi s prevozom materiala. Gong Bin, vodja projekta, je ob koncu dejal, da se je moralo – predvsem zaradi težkih vremenskih pogojev – več kot 2.000 "pridnih delavcev med projektom spoprijeti s številnimi preizkušnjami".

Sicer pa so Kitajci v transportni infrastrukturi pogosti rekorderji. Leta 2018 so devet let po začetku gradnje, ki je stala 20 milijard dolarjev (več kot 17 milijard evrov), uradno odprli tudi najdaljši most po morju. Most je sestavljen iz 400.000 ton jekla, kar je dovolj za 60 Eifflovih stolpov.