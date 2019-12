Zastoji so nastajali med četrtim višinskim taborom na višini okoli 7.900 metrov in vrhom, zato so morali plezalci čakati po več ur na vzpon ali sestop. Foto: Reuters

Nova pravila je predlagala nepalska vlada, ki želi preprečiti ponovitev tragične letošnje sezone, ko je na najvišji gori sveta umrlo kar enajst ljudi. Z novimi pravili želijo v Katmanduju zagotoviti, da se na pot ne bi odpravili neizkušeni in slabo telesno pripravljeni plezalci, saj velika gneča in posledično nesreče mečejo slabo luč tudi na gorniški turizem v državi.

Po novem bodo morale tako agencije najmanj tri leta organizirati visokogorske odprave, preden bodo lahko vodile odprave na Everest. Od plezalcev bodo zahtevali izkušnje s plezanjem v visokogorju in opravljen vzpon na najmanj en nepalski vrh nad 6.500 metrov - teh je v državi 52, če bodo hoteli pridobiti potrebno dovoljenje. Predložiti bodo morali potrdilo o zdravstvenem stanju in fizični pripravljenosti, med vzponom pa jih bo moral spremljati izurjen nepalski vodič.

A oglasili so se že nekateri izkušeni alpinisti, ki dvomijo o tem, da bodo spremenjena pravila "igre" - če bodo potrjena - izkoreninila glavne vzroke, zaradi katerih se je letos zgodilo toliko nesreč.

Vsi čakajo na prvi popoln dan

Ameriška alpinista Ed Viesturs in Alan Arnette sta dejala, da tudi ti ukrepi najverjetneje ne bodo zajezili navala neizkušenih plezalcev, ki kar v vrsti želijo osvojiti 8.848 metrov visoki vrh. "Že velikokrat sem videl ta film, popolnoma predvidljiv je. Že od leta 2013 gre na Everestu vedno kaj narobe, nepalska vlada pa je že večkrat skušala spremeniti zakonodajo, a kaj, ko je potem nikoli ne izvaja," je dejal Arnette in dodal: "Večina ekip se želi na Everest povzpeti poleti, ko se po napovedih pojavi prva vremenska priložnost, zato se vsi bojijo, da bi zamudili morda prvo in edino priložnost, edini lep dan. V poletni sezoni je sicer lepih dni več, a na vznožju obstaja pritisk, da se gre na pot čim prej, takrat kot vsi ostali. To pomeni, da bo pred vrhom gore še vedno prihajalo do pravih prometnih zamaškov."

V Nepalu leži kar osem izmed 14 osemtisočakov. Foto: Reuters

Nepal že dolgo časa od plezalcev zahteva, da pred vzponom za 11.000 dolarjev kupijo posebno dovoljenje za vzpon - letos so takih dokumentov izdali 381. Če pa upoštvamo še vse šerpe in vodiče, je v le nekaj dneh vrh gore skušalo osvojiiti kar 800 ljudi. Prav pod vrhom, na okoli 8.000 metrov, leži "smrtno območje", v katerem se zgodi največ nesreč. Poleg gneče je glavni krivec redek zrak.

Eno izmed novih pravil plezalcem tudi nalaga, da pred vzponom nepalskim oblastem predložijo potrdilo, da so zdravi, z zgodovino svojih bolezni. Viesturs dvomi, da bo ukrep padel na plodna tla, saj bo verjetno prišlo do ponarejanja dokumentov. Še eno pravilo - da bodo morali plezalci pred "naskokom" na Everest osvojiti vsaj en vsaj 6.500 metrov visoki vrh v Nepalu, pa se mu zdi popolnoma nesmiseln, saj so mnogi osvojili tako visoke vrhove v drugih državah. "Predvsem se je treba vprašati, zakaj toliko ljudi 'rine' na vrh na isti poletni dan. Kako lahko zajezimo ta pojav? Če bi bili plezalci potrpežljivejši in bi čakali do konca sezone, bi lahko imeli goro samo zase - pa še vreme bi bilo lepo."

Kdaj bo nepalska vlada potrdila nova pravila za vzpon, ni znano.