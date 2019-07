Foto: BoBo

Predsednik organizacijskega odbora prireditve in podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar je pojasnil, da je bil konec 19. stoletja čas, ko se je v gorah bil boj za prevlado, saj sta nemško in avstrijsko planinsko društvo želela germanizacijo potisniti tudi v gore. "Slovenci se nismo dali in naš odgovor je bila ustanovitev Slovenskega planinskega društva in takoj zatem tudi postavitev prve koče," je poudaril.

Sklepa, da so Planino za Liscem morda izbrali, ker na tem mestu še ni bilo nobene koče nemškega ali avstrijskega planinskega društva. Ustanovitelji Slovenskega planinskega društva pa so se odločili, da takoj postavijo eno kočo v Julijskih Alpah in eno v Kamniško-Savinjskih Alpah. Tako je bila Orožnova koča, ki je bila poimenovana po prvem načelniku Slovenskega planinskega društva Franu Orožnu, postavljena le 32 dni pred Kocbekovo kočo na Korošici.

Od prve pobude do izgradnje koče v letu 1894 je minilo manj kot leto dni. Koča pa je imela izjemen pomen za razvoj planinstva in tudi narodnobuditeljsko vlogo, je izpostavil Šolar. Koča je v svojih 50 letih delovanja doživela tudi različne pretrese, leta 1944 pa je v času druge svetovne vojne iz nepojasnjenih razlogov pogorela in tako koče na Planini za Liscem vse do leta 2004 ni bilo.

"Šele na prelomu tretjega tisočletja smo domači planinci zavihali rokave in zgradili novo Orožnovo kočo, ki je zdaj odprta 15 let, v zadnjih letih tudi pozimi, saj postaja izjemno priljubljena točka za zimske pohode, pa za srečevanja in različne dogodke. Hkrati je pomembna postojanka na pohodih po vencu bohinjskih gora," je povedal Šolar.

Praznik bohinjskega planinstva

Ob novi koči bodo danes na dan bohinjskih planincev proslavili tudi 125. obletnico postavitve prvotne Orožnove koče. Na prireditvi s kulturnim programom, ki se bo začel ob 14. uri, se bodo srečali planinci, alpinisti, reševalci in tudi drugi Bohinjci ter širša planinska javnost. H koči se bodo odpravili v sklopu vodenih pohodov z Vogla, Polj, Soriške planine in Bohinjske Bistrice.

S pohodi organizatorji prireditve spodbujajo trajnostno mobilnost in promovirajo bohinjsko planinsko pot. "Gre za izjemen turistični produkt, ki že obstaja, ampak je za zdaj še bolj speča Trnuljčica," je izpostavil Šolar in napovedal, da bodo za promocijo bohinjske planinske poti v prihodnjem letu pripravili tudi nov vodnik.