Helikopterska služba za reševanje je sicer samo v juniju v gorah posredovala kar 43-krat, v prvih šestih mesecih leta pa skupno 90-krat.



Tudi sicer ima dežurna helikopterska posadka Slovenske vojske te dni veliko dela: junija so na primer na pomoč kar 114-krat, s čimer so postavili rekord v številu posredovanj v enem mesecu.



Letos so dežurne posadke helikopterske eskadrilje na pomoč poletele že 361-krat, v enakem obdobju lani 245-krat.