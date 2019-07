Planinska pot čez Komarčo je zaprta. Foto: PZS

Do preklica bo tako zaprt odsek Koča pri Savici (653 m)-Komarča-Črno jezero (1324 m), so zapisali na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Vse planince prosijo, da dosledno upoštevajo zaporo in se na pot ne podajajo.

Preiskava po nesreči je namreč pokazala, da je pot tudi za ustrezno opremljene planince nevarna. Na nekaterih odsekih čez pot visi drevje, klini, ki držijo jeklenico, pa so vsaj na enem mestu razmajani in zato neuporabni.

Kot so zapisali na spletni strani Planinske zveze Slovenije, je v skladu s 16. členom zakona o planinskih poteh dolžnost skrbnika poti, da vsako planinsko pot, ki postane nevarna za uporabnike, ustrezno obnovi ali izvede potrebna vzdrževalna dela. Zapora lahko traja največ eno leto, v skrajnem primeru pa se ji lahko odvzame status planinske poti in izbriše iz evidence o planinskih poteh.

Planinci, ki se odpravljajo do Črnega jezera, lahko izberejo pot čez Komno ali čez Planino Viševnik.