Akciji sta del Tedna vseživljenjskega učenja, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije (PZS). Foto: Ksenja Tratnik/MMC RTV SLO

Vseslovenska planinska akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah je lani doživela odličen odziv, tako med gluhimi, naglušnimi in osebami s polževim vsadkom kot med slišečimi. Letos se je začela že maja na Planini nad Vrhniko, glavnina dogodkov pa se zvrsti od konca junija do sredine septembra.

Danes in v nedeljo bodo gluhi stregli v Planinskem domu na Zelenici, akcijo bo spremljal tudi poseben dogodek Stopiva skupaj, osvojimo vrh, kjer bodo slepe in slabovidne postregli gluhi in naglušni, slepi in slabovidni pa se bodo odpravili tudi do planinskih domov na Boču, Gorjancih in Čavnu.

Poslanstvo akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki jo organizirata odbor Planinstvo za invalide/osebe s posebnimi potrebami PZS in Mladinsko društvo za osebe z okvaro sluha Vklop/Izklop, je omogočiti polno dostopnost in vključevanje gluhih in naglušnih v družbeno okolje in na trg dela, ozaveščati o njihovih zmožnostih in vzpostavljati sodelovanje med ljudmi, ki jih druži ljubezen do hribov in gora.

Namen akcije je promovirati slovenski znakovni jezik in inkluzijo, ozaveščati o gluhoti in naglušnosti, razblinjati strahove in povečati stopnjo vključenosti.

Gluhi bodo 29. in 30. junija stregli še v planinskih domovih na Boču, Uštah – Žerenku in pri Gospodični na Gorjancih, 6. in 7. julija v Tamarju, na Okrešlju in Kriških podih, 3. in 4. avgusta na Kredarici, pod Stolom in v Ruški koči, 7. in 8. septembra na Kamniškem sedlu, Čemšeniški planini in Slavniku, zaključek akcije pa bo 14. in 15. septembra na Mrzlici.

Z akcijo Stopiva skupaj, osvojimo vrh želijo v odboru PZS, Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zvezi Lions klubov Slovenije spodbuditi čim več slepih, slabovidnih in oseb z okvaro vida, da se pridružijo akciji, in predstaviti planinstvo kot možnost aktivnega preživljanja prostega časa.

Slepi in slabovidni planinci se bodo tako danes pod strokovnim vodstvom podali na Zelenico in Planinski dom na Boču, v nedeljo pa na Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih in Kočo Antona Bavčerja na Čavnu. Vsi pohodi bodo inkluzivni in tako namenjeni vsem planincem, so še dodali na PZS-ju.