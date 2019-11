Rdeče-rumeno podobo so vlaki postopoma začeli dobivati v sedemdesetih letih in takšni bodo še naprej. Foto: Postojnska jama

V nakup novih vlakcev nismo šli zaradi dotrajanosti ali neuporabnosti prejšnjih, ampak zaradi zagotavljanja trajnosti, skrbi za okolje ter varnosti gostov in voznikov. Marjan Batagelj

Kljub posebnim tehnološkim novostim vlakci ohranjajo legendarno podobo in prav to je bil poseben izziv pri razvoju novih vlakov. "Dobri stari vlakci v notranjosti skrivajo veliko novosti in tehnoloških izboljšav, ki jim bodo obiskovalci in jama hvaležni," je poudaril predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj.

Za prenovo voznega parka so porabili okoli tri milijone evrov. Foto: Postojnska jama

Vsaka od šestih novih lokomotiv po jami vleče 15 vagonov. En vlak tako lahko prevaža do 116 gostov z maksimalno hitrostjo 10 km/h. Novi vlaki so tišji in zato bistveno manj bremenijo jamsko okolje in živali. V starih vlakih so morali vozniki tire posipati, da bi izboljšali trenje pri vožnji, z izboljšavami pa so se tega pri novih vlakih znebili in tako ni več nepotrebnega onesnaževanja jame s peskom in posledično s prahom. Akumulatorji v novih vlakih so skoraj dvakrat močnejši, saj z enim polnjenjem zagotavljajo tudi do 30 voženj.

Vlaki so udobnejši in varnejši za goste, saj imajo vagoni varovala, ki preprečujejo vstajanje. Videonadzor nad celotno kompozicijo, zaprte in ogrevane kabine pa nudijo varnost in udobje tudi voznikom.

Foto: Postojnska jama Foto: Postojnska jama Foto: Postojnska jama Foto: Postojnska jama

Prenovili bodo tudi promenado

"Ves dobiček vsako leto vložimo v nove investicije in prav nič drugače ne bo prihodnje leto. Verjetno je zato hitrejša tudi naša rast, saj gostje zelo hitro opazijo, ali se neka destinacija neprestano razvija, ali pa imajo občutek neke postarane destinacije, kjer se nič ne vlaga," je še povedal Batagelj.

Prihodnje leto bodo začeli tudi prenavljati promenado, za kar bodo namenili štiri milijone evrov. Do velike noči naj bi končali drugi del prenove hotela Jama, s čimer bodo podvojili namestitvene zmogljivosti na 158 dvoposteljnih sob, za kar bodo namenili več kot tri milijone evrov.

Skupno naj bi do konca leta našteli 1.358.200 obiskovalcev. Samo Postojnsko jamo naj bi si ogledalo 868.800 obiskovalcev, njihovo število pa bo lahko še nekoliko višje, saj konec decembra ponovno pripravljajo žive jaslice. Predjamski grad naj bi si ogledalo skoraj 300.000 obiskovalcev, Vivarij 136.300 in muzej Expo 45.600 obiskovalcev.

Med gosti je še vedno največ Italijanov, teh je okoli 14 odstotkov. Sledijo Nemci z devetimi odstotki ter gosti iz Velike Britanije in domači gostje s po petimi odstotki. Veliko število gostov prihaja tudi iz Južne Koreje, Madžarske, Poljske in ZDA. Prihodnje leto v Postojnski jami pričakujejo 40-milijontega gosta.