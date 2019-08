Muzej je leta 2017 prejel prestižno priznanje za najboljši slovanski muzej. Foto: Planinski muzej Mojstrana

V planinskem muzeju opažajo porast planincev, ki so povsem nepripravljeni na zahteven vzpon na Triglav. Večino teh planincev, ki so bolj turisti kot pravi planinci, pravočasno odvrnejo od podviga, a do zdaj v ponudbi niso imeli alternative za ogled gore. Z novo pridobitvijo se bodo lahko obiskovalci muzeja po virtualni jeklenici spustili z vršaca v dolino.

Slovenski planinski muzej je bil leta 2017 izbran za najboljši slovanski muzej in skrbniki stalno skrbijo za sveže razstave in doživetja. Muzej, ki stoji v Mojstrani, obiskovalcem predstavlja slovensko planinsko dediščino. V njem si lahko ogledamo prvi slovenski reševalni helikopter, cepin Staneta Belaka – Šraufa, s katerim se je vzpel na Everest, in številne druge predmete iz slovenske in jugoslovanske planinske zgodovine.