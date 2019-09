Narodne noše si bomo lahko ogledali v Kamniku. Foto: Organizator

Neptun dva dni vlada mestu. Foto: Organizator

Neptunov krst

V Piranu bo danes tradicionalni Neptunov krst prvih letnikov srednje pomorske šole. Za čas krsta piranski župan oblast nad mestom prepusti morskemu vladarju Neptunu, ki najprej v povorki obhodi mesto, nato pa na pomolu sprejme prisego novopečenih ‘polnopravnih’ članov in jih krsti. Poleg povorke in krsta bosta v mestu tudi gusarska animacija s prikazom pomorskih veščin in predstavitev slovenske vojaške mornarice in vojaške ladje Ankaran.

Festival praženega krompirja

Za ljubitelje tradicionalne slovenske kuhinje pa bodo poskrbeli v Postojni, kjer bo že 19. svetovni festival praženega krompirja. Na festivalu, ki ga organizira Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, se bo predstavilo več kot 60 ekip pražilcev krompirja iz vse Slovenije in tujine. Poleg glavnega dogodka, tekmovanja v praženju krompirja, bo festival spremljal bogat kulturni in zabavni program, na voljo pa bodo tudi druge avtohtone kulinarične dobrote iz vseh slovenskih pokrajin.

Dnevi narodnih noš

Različne noše so na ogled tudi na posebni razstavi. Foto: Organizator

Tisti, ki jih bolj zanimajo šege in tradicija slovenskih noš in oblačil, pa se danes mudijo v Kamniku, kjer potekajo 49. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Na tem tradicionalnem dogodku se v Kamniku zberejo ljubitelji tradicionalnih oblačil in folklorne skupine, ki obiskovalcem predstavijo svoje delovanje in tradicionalna oblačila. Poleg tega festival spremljajo delavnice plesa in izdelovanja domačih predmetov. “Oblačilna dediščina in narodne noše so pomemben del naše tradicije in zgodovine, pa vendarle oblačilna dediščina ni le stvar preteklosti, temveč sooblikuje tudi današnji čas in nas opozarja, kako pomembno je ohranjati in nadgrajevati kulturnih posebnosti” je ob odprtju festivala povedal kamniški župan Matej Slapar.

Ovčarski bal je priložnost za predstavitev oblačilnega izročila. Foto: TV Slovenija

Ovčarski bal

Kako pa volna postane oblačilo, si boste lahko ogledali na 61. Ovčarskem balu na Jezerskem. Na najstarejši etnografski prireditvi Jezerčani vsako leto prikažejo tradicionalne oblike življenja in dela na planini. Osrednje mesto seveda zasedejo ovce in opravila, povezana z prigonom živali v dolino in predelavo ovčje volne; od striženja, predenja cvirnanja do pletenja nogavic. Obiskovalci bodo lahko poskusili tudi tradicionalne planšarske jedi, kot so ajdovi žganci z zeljem in masunjek s kislim mlekom, ki so v preteklosti krepčale jezerske ovčarje.

Lendavska trgatev

Nastop jeseni bodo pozdravili v Prekmurju, in sicer s tradicionalno Lendavsko trgatvijo. Tradicionalna etnološko-kulinarična prireditev je predvsem praznik lendavskih vinogradnikov, na povorki skozi mesto pa se jim pridružijo tudi folklorne skupine in ljubitelji tradicionalnih ljudskih opravil in običajev. Na prireditvi lahko ob bogatem spremljevalnem programu poskusimo tudi avtohtono prekmursko kuhinjo in odlična lendavska vina.