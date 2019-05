Letalo je bilo na poti iz Wellingtona v Auckland. Foto: Reuters

Ženska, ki so jo ostali potniki opisali kot "na izgled premožno", je sedela v vrsti pri zasilnem izhodu. Pred vzletom letala ni spremljala videoposnetka o varnosti na krovu letala in demonstracije kabinskega osebja.

"Videoposnetek se je začel predvajati in vsak je v roke dobil letak z varnostnimi navodili, ona pa je začela brati knjigo," je situacijo opisal eden izmed potnikov in dodal, da sta potem tako ona kot njen sopotnik začela uporabljati še svoji mobilni napravi.

Potnico je na vse to članica osebja sprva prijazno opozorila. "Zelo potrpežljivo je rekla, ali je lahko pozorna na varnostna navodila, saj sedi v vrsti pri zasilnem izhodu," še dodaja potnik. "Stevardesa je bila zelo prijazna in jo je še naprej prosila, a si je potnica zamašila ušesa."

Ker sta povzročila zamik pri vzletu letala, so se oglasili še ostali potniki in ju začeli prositi, naj bosta pozorna, a še vedno nista poslušala. "Bilo jima je vseeno."

Po dolgem in neuspešnem prepričevanju se je bil pilot prisiljen vrniti do letališkega izhoda, "saj potnica ni upoštevala navodil kabinskega osebja." Po poročanju časnika The Guardian so letalo ob vrnitvi na izhod že čakali policisti.