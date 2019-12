Foto: MMC RTV SLO/Miha Zavrtanik

Po podatkih Statističnega urada RS-a so za nastanitev, hrano in pijačo, prevoze, prostočasne in druge dejavnosti ter nakupe v Sloveniji v poletni sezoni (julija in avgusta) največ zapravili prebivalci neevropskih držav, in sicer 153 evrov na dan. Nemci, ki so ustvarili največ prenočitev med vsemi tujimi turisti, so medtem porabili 64 evrov dnevno. 57 odstotkov vseh prenočitev so sicer nemški turisti ustvarili v kampih. Tuji turisti, nastanjeni v hotelih, so več kot polovico dnevnih izdatkov namenili za nastanitev, medtem ko so tisti, nastanjeni v kampih, porabili za nastanitev le tretjino dnevnih izdatkov, največ pa so namenili za nakup hrane in pijače (35 odstotkov).

Skupno 89 odstotkov tujih turistov, ki so prišli k nam julija ali avgusta in so bili nastanjeni v hotelih ali kampih, je Slovenijo obiskalo iz zasebnih razlogov, pet odstotkov iz poslovnih, šest odstotkov pa je bilo tranzitnih gostov. Delež tujih turistov, ki so prišli iz poslovnih razlogov, je bil spet največji v Ljubljani. Glavni razlog za prihod v Slovenijo so bile počitnice (73 odstotkov). Kot drugi najpogostejši razlog za obisk Slovenije iz zasebnih razlogov so tuji turisti, nastanjeni v hotelih, navedli obisk kulturnih in naravnih znamenitosti (osem odstotkov), medtem ko so turisti v kampih izpostavili rekreacijo (sedem odstotkov).

Tuji turisti, nastanjeni v hotelih, so več kot polovico dnevnih izdatkov namenili za nastanitev, medtem ko so tisti, nastanjeni v kampih, porabili za nastanitev le tretjino dnevnih izdatkov, Foto: MMC RTV SLO

Brez rezervacij najpogosteje Evropejci

35 odstotkov tujih turistov v hotelih in kampih se je za rezervacijo nastanitve dogovorilo neposredno z nastanitvenim obratom, 31 odstotkov jih je uporabilo spletne rezervacijske sisteme, 12 odstotkov je rezervacijo opravilo prek potovalne agencije, za štiri odstotke pa so rezervacijo opravili drugi. Brez kakršne koli vnaprejšnje rezervacije nastanitve je v Slovenijo prišlo 16 odstotkov tujih turistov; to so bili večinoma prebivalci evropskih držav. Turisti iz neevropskih držav so se v največjem odstotku odločili za rezervacijo nastanitve in potovanja prek potovalnih agencij (več kot 40 odstotkov).

Tuji turisti, nastanjeni v hotelih, so nastanitev v največjem odstotku rezervirali prek spletnega rezervacijskega sistema (44 odstotkov), medtem ko so si turisti, nastanjeni v kampih, rezervacijo uredili neposredno pri ponudniku nastanitve (46 odstotkov) ali so prišli v kamp brez vnaprejšnje rezervacije (43 odstotkov).

Med tujimi turisti, ki so Slovenijo obiskali poleti ter so bili nastanjeni v hotelih ali kampih, je bilo največ takih, ki so k nam prišli s partnerjem oz. zakoncem (44 odstotkov). 31 odstotkov jih je prišlo z družino, 22 odstotkov s sodelavci oz. poslovnimi partnerji, 11 odstotkov v družbi prijateljev, devet odstotkov samih, dva odstotka pa z drugimi sorodniki.