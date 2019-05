Podobe Slovenije je prek digitalne kampanije videlo na milijone ljudi po vsem svetu. Foto: Radio Koper/jaka ivančič

Kampanja National Geographica, ki je potekala na spletnih portalih in družbenih omrežjih, je skupno prinesla več kot 23 milijonov prikazov oglasov. Video galerije in članke si je ogledalo več kot 222.000 edinstvenih uporabnikov, so sporočili z STO. Najuspešnejša objava je bila objavljena na zidu profila National Geographic na spletnem družbenem omrežju Instagram, ki je dosegla več kot 150.000 všečkov.

Video in fotografske vsebine, uporabljene v kampanji, je ekipa National Geographica ustvarila v dveh obiskih Slovenije. Video zgodbe o Sloveniji so podkrepili z doživljanjem skozi oči Cirila Jazbeca, večkrat nagrajenega fotografa, ki z National Geographicom sodeluje od leta 2014.

V kampanji so Slovenijo predstavljali skozi zgodbo o štirih naravnih elementih - zrak, voda, zemlja in ogenj - in sicer kot destinacijo, ki jo je vredno obiskati v vseh štirih letnih časih. Vsebine bodo na portalih ostale dostopne tudi po zaključeni kampanji in bodo še naprej nudile informacije o Sloveniji.

"V iskanju navdiha za naslednji oddih smo nenehno izpostavljeni veliki količini informacij. V tem procesu odigrajo pomembno vlogo globalno prepoznavni in vplivni mediji, ki jim zaupa tudi strokovna in široka javnost," je poudarila direktorica STO Maja Pak. Kot je dodala, je National Geographic medij, ki je skozi leta uspel ohraniti relevantnost ter izredno visoko stopnjo zaupanja.

"V okviru tega sodelovanja smo želeli nagovoriti ciljno skupino, ki jo navdušujejo narava, kultura in avtentična doživetja, ter tako okrepiti podobo Slovenije kot dežele izjemnih naravnih lepot in zelenega ravnanja. Ta cilj smo dosegli z vrhunsko produkcijo video in foto vsebin, s katerimi smo prek pravega partnerstva ustvarili čez 23,5 milijonov prikazov," je še poudarila ob koncu kampanje. Predstavitev Slovenije na komunikacijskih kanalih National Geographica je bila tudi nagrajena; v okviru svetovne turistične borze ITB Berlin je prejela zlato nagrado The Golden City Gate.