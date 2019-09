Foto: Reuters

V ponedeljek je uspešno prestalo krstni polet v tujino, vzletelo je z moskovskega letališča Žukovski ter po 2.400 kilometrih in dobrih treh urah pristalo na letališču Atatürk v Carigradu.

"Polet je potekal popolnoma običajno. Letalo in vsi njegovi sistemi so delovali normalno. Prvič je del naše poti potekal nad morjem," je po pristanku povedal pilot Vasilij Sevastjanov.

V letalo bo lahko zdaj prvič pokukala tudi javnost. V Turčiji se namreč začenja sejem aeronavtike Teknofest, MC-21-300 pa bo prav tako eno izmed tistih letal, ki se bodo dvignila v zrak v okviru demonstrativnega programa, je sporočila družba United Aircraft Corporation (UAC).

Načrtovali so ga v dveh različicah: MC-21-300 bo imel od 160 do 211 sedežev, MC-21-200 pa od 130 do 165 sedežev. Foto: Reuters

Ta je kot matična družba skupaj s svojim podjetjem Irkut Corporation podpisana pod novo rusko letalo. V sporočilu, ki je pred dobrima dvema letoma presenetilo letalski svet, so sporočili, da je MC-21-300 uspešno končal 30-minutni preizkusni polet na višini 1000 metrov, pri čemer je letel s hitrostjo 300 kilometrov na uro.

Dvomotorno letalo je do danes prestalo še številna nova testiranja in je s tem prvim uspešno opravljenim mednarodnim poletom še korak bližje k pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj ruskih in evropskih regulatorjev, ki jih pričakujejo do leta 2021.

Bo nadomestil Boeingovega 737 max?

Pri UAC-ju upajo, da se bo izkazal kot dobra alternativa ameriškemu Boeingu 737 max, ki je po dveh smrtonosnih nesrečah od spomladi po vsem svetu ostalo na tleh.

Časovnica, kdaj bodo letala 737 max znova poletela v nebo, ni postavljena, je včeraj dejal prvi mož ameriške Zvezne uprave za civilno letalstvo (FAA) Stephen Dickson. "Na prvem mestu je varnost in ne lovimo nobenih rokov," je poudaril.

Rusija želi oživiti svojo letalsko industrijo

Zaradi sankcij Zahoda, ki jih je uvedel proti Rusiji zaradi njene vloge v ukrajinski krizi, si Moskva močno prizadeva za oživitev domače industrijske proizvodnje, da bi tako zmanjšala odvisnost države od tujih podjetij.

Analitiki so ocenili, da bi novo rusko letalo lahko postalo zelo prodajano v Rusiji ter nekaterih vzhodnoevropskih in azijskih državah. Za zdaj naj bi bilo naročenih 175 letal. Po napovedih Irkuta naj bi bili operativni stroški novega letala za 15 odstotkov nižji od podobnih letal zdajšnje generacije.