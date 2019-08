Sicer pa lahko lastniki uporabljajo tudi kopališča, kjer kopanje psov ni izrecno prepovedano.

V Izoli imajo že nekaj let urejeno pasjo plažo ob proizvodnih halah nekdanjega Delamarisa, torej v bližini nekdanje ladjedelnice. Na izolski občini v letošnjem letu sicer ne načrtujejo dodatnih investicij na tem območju, ki je zaščiteno in kot tako ne dopušča večjih posegov, zato pa iz leta v leto dopolnjujejo ponudbo za štirinožne prijatelje in pravijo, da si v okviru finančnih zmožnosti prizadevajo, da bi se psi in njihovi lastniki v Izoli dobro počutili.

Obvezno pobiranje iztrebkov

Na pasji plaži sicer ne veljajo nobena posebna pravila, razen da morajo lastniki zapirati vhodna vrata na plažo in za svojimi psi pobirati iztrebke. Za čistočo na pasji plaži dnevno skrbi Komunala Izola. Če lastniki iztrebkov ne pobirajo, so lahko tudi kaznovani, globa za tak prekršek pa znaša med 50 in 200 evrov. V izolski občini je sicer na voljo 17 košev za pasje iztrebke, opremljenih z vrečko, ter pasji stranišči s peskom na Kraški ulici in Velikem trgu.

Psi pa se v Izoli lahko kopajo tudi drugod, kjer kopanje psov ni z znakom izrecno prepovedano, na primer od plaže pod Belvederjem do Belih skal.

Poleg pasje plaže in pasjega parka nad Parencano so psi svoj kotiček dobili tudi na območju nekdanje obalne ceste, kjer so zanje in njihove lastnike poleg tuša namestili tudi pitnik za pse. Goste s svojimi psi sprejemajo tudi v nekaterih hotelih in obeh izolskih kampih.

Psom je prepovedan vstop na kopališča, na drugih javnih površinah z dostopom v morje pa omejitev ni. Foto: BoBo

Od letos plaža tudi v Kopru

V začetku julija je ob ustju Badaševice prvo pasjo plažo uredila tudi koprska občina. Na koncu Semedelske promenade so uredili del plaže, ki je namenjen izključno psom in njihovim lastnikom. Površina je ločena od drugih kopalnih površin in je opremljena z vso potrebno infrastrukturo, ki jo v teh vročih poletnih dnevih potrebujejo štirinožni prijatelji.

Poleg urejenega dostopa v vodo, prilagojenega manjšim psom, je plaža opremljena še s pitniki, ki lahko služijo tudi kot prha. Postavljen je koš za pasje iztrebke in klop, na kateri se lahko lastniki psov spočijejo. Površina je ograjena, do nje je mogoče dostopati skozi dva vhoda.

Psom je sicer prepovedan vstop na kopališča, na drugih javnih površinah z dostopom v morje pa omejitev ni, so še pojasnili na mestni občini.

Foto: BoBo

Na Debeli rtič psi ne smejo

Občina Ankaran je do kužkov prijazna, vendar z nekaterimi omejitvami. Tako se psi na plažah lahko zadržujejo na povodcih oz. dlje od predelov, kjer je večje število obiskovalcev.

Posebno območje, urejeno za kopanje psov, se sicer nahaja na levem predelu plaže resorta Adria, točneje ob tamkajšnjem kampu. Prav tako je zanje primeren levi, kamniti del plaže Valdoltra, medtem ko na plaži Debeli Rtič psi niso dovoljeni. Tudi na ankaranski občini posebej poudarjajo, da morajo lastniki počistiti za svojimi kosmatinci in jih imeti na povodcu.

V piranski občini trenutno nimajo še nobene posebej za pse urejene plaže, čeprav razmišljajo, da bi v prihodnosti uredili tovrstno plažo na območju Seče, točneje pri "Ribiču". Sicer pa lastniki lahko svoje štirinožne ljubljenčke na povodcu oz. vrvici sprehajajo povsod tam, kjer to ni izrecno prepovedano, so pojasnili na občini.