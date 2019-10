Uvedbo redne linije med Sydneyjem in Londonom ter Sydneyjem in New Yorkom generalni direktor Qantasa označuje za "še zadnja mejnika letalstva". Foto: Reuters

Letalo boeing 787-9 z 49 ljudmi na krovu je za 16.200 kilometrov dolgo pot od New Yorka do Sydneyja potrebovalo 19 ur in 16 minut. Šlo je za testni polet avstralske letalske družbe Qantas, ki razmišlja o tem, da bi z neposrednima linijama povezala Sydney z New Yorkom oziroma Londonom. Tako dolg redni komercialni polet, s polno zasedenostjo potniške kabine in tovornih kapacitet, še ni bil opravljen. Da bi letalu zagotovili zadostno količino goriva za celoten polet, je Qantasov boeing vzletel s polnim rezervoarjem in omejeno količino prtljage, dodatnega tovora pa ni prevažal.

49 potnikov je ob vzletu iz New Yorka ure premaknilo na sydneyjski čas – za 15 ur naprej. Luči v letalu so ostale prižgane, dokler se ni noč spustila na vzhodno Avstralijo. S tem, ko so se že od začetka poleta ravnali po času Sydneyja, so želeli pri Qantasu zmanjšati vpliv velike časovne spremembe na svoje potnike. Šest ur po vzletu je bil potnikom postrežen obrok z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov, luči v potniški kabini pa so se po večerji zasenčile, tako da so potniki lažje zaspali.

Na testnem poletu Qantasov boeing ni bil obremenjen do svojih kapacitet. Foto: Reuters

Med poletom je letalska družba izvedla več testov, ki so vključevali spremljanje pilotovih možganskih valov, ravni melatonina in nadziranje njegove zbranosti. Za potnike je bilo med dolgim poletom organizirano razgibavanje, strokovnjaki pa so analizirali, kakšen vpliv na človeško telo ima prečkanje tolikšnega števila časovnih pasov.

"To je pomemben preboj v letalstvu. Upajmo, da gre za predogled redne linje, ki bo pospešila potovanja ljudi z enega konca sveta na drugega," je po dolgem poletu iz ZDA v Avstralijo povedal generalni direktor skupine Qantas Alan Joyce, ki je uvedbo redne linije med Sydneyjem in Londonom ter Sydneyjem in New Yorkom označil za "še zadnja mejnika letalstva." Qantas namerava naslednji mesec opraviti še neprekinjen polet iz Londona v Sydney, nato pa se bodo pri letalski družbi odločili, ali bodo neposredna poleta vključili v svojo redno ponudbo. To naj bi se v najboljšem primeru zgodilo leta 2022.

Konkurenca na trgu zelo dolgih letalskih poletov se je v zadnjih letih zaostrila, saj vse več letalskih družb ponuja vse daljše polete. Družba Singapore Airlines je lani v svojo redno ponudbo vključilo več kot 18-urni polet iz Singapurja do New Yorka, kar trenutno velja za najdaljšo redno komercialno letalsko povezavo.

Seznam trenutno najdaljših komericalnih poletov. Navedene so relacije, letalski prevozniki, dolžine (km) in časi poletov. Najdaljši polet trenutno nudi družba Singapore Airlines, ki za več kot 15 tisoč kilometrov dolgo pot potrebuje 18 ur in 25 minut. Foto: BBC

Polete, daljše od 17 ur, ponujajo tudi pri letalskih družbah Qatar Airways, Emirates, United Airlines, dva takšna poleta pa že ponuja tudi avstralski Qantas, ki se bo morda že v bližnji prihodnosti ponašal z najdaljšim komercialnim poletom.