Pirnatova koča na Javorniku je vsako leto odprta tudi zadnji dan v letu. Oskrbnik Ivan Sajevic meni, da ljudje radi silvestrujejo v hribih predvsem zaradi lepih razgledov in dobre družbe.

Foto: BoBo

"Domačini igrajo na harmoniko, pridejo praznovat gor, nekaj jih je tudi že najavljenih takih skupin po okoli 10 ljudi, tako da bo pestro," napoveduje.

Največ ljudi pride iz bližnjih krajev, kot so Črni Vrh, Col, Podkraj, pa tudi iz Logatca. "Pridejo tudi starejši, ne samo mladi," pravi sogovornik.

Preden se odpravite v hribe, preverite, katere planinske koče so trenutno odprte - seznam najdete tukaj

Za oskrbnike deloven tudi 1. januar

Rezervacije za silvestrovanje na Javorniku niso potrebne. Kakor tudi ne v Koči na Hleviški planini. Prav vsak je dobrodošel, je povedala tamkajšnja oskrbnica Majda Ržek: "Če pride malo več ljudi, se malo bolj stisnemo. Je pa tako, da je pri nas zmeraj veselo. Glasbo bomo vrteli z računalnika, peli, plesali."

Tudi za hrano in pijačo bo seveda poskrbljeno. Sicer pa se večina pohodnikov po koncu zabave odpravi nazaj v dolino, je še povedala Ržkova in dodala, da je za oskrbnike koč deloven tudi prvi januar: "Včasih zjutraj ob petih, ko počistim hišo, razmišljam, ali naj grem sploh spat ali naj kar počakam prve obiskovalce, ki so že ob sedmih tukaj."

Česa pa si v novem letu želi oskrbnik Ivan Sajevic? "Zdravja, pa čim več prijateljev in dobre volje ... in čim več lepega vremena, ki pohodnike zvabi v hribe."

Pohod do največjega visokogorskega jezera

Novo leto bodo nocoj pričakali tudi v koči pri Krnskih jezerih, kjer je že vse pripravljeno za romantični pohod z baklami do največjega slovenskega visokogorskega jezera.

Foto: Rok Omahen

V novogoriškem planinskem društvu že vrsto let organizirajo slovo od zadnjega dneva v letu v koči pri Krnskih jezerih. Zanj se odloča vedno več ljudi, je povedala Anja Brus Cigoj in dodala, da je koča idealna tudi zato, ker lahko v njej prespite in se naslednji dan povzpnete na bližnje hribe ali gore.

Obiskovalci imajo organiziran pohod od koče do jezera, ki traja približno 15 minut. Na pohodu bodo seveda opremljeni z lučkami, ki jih bo delilo planinsko društvo. Letos je napovedano tudi lepo vreme.

Vzdušje v koči je ob glasbeni spremljavi vedno zelo domače in veselo, še dodaja Brus Cigojeva.