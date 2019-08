Skupina slovenskih tabornikov in skavtov je poleg Jamboreeja obiskala tudi več ameriških mest. Ustavili so se tudi v Washingtonu. Foto: RTV Slovenija

Svetovni skavtski zlet oziroma t. i. Jamboree poteka vsaka štiri leta, namenjen pa je tabornikom, starim od 14 do 18 let. Letos je veliko zborovanje, ki se ga je udeležilo več kot 45 tisoč udeležencev iz 152 držav, potekalo v Zahodni Virginiji, kjer je zraslo mednarodno mesto mladih. Dvanajst dni, kolikor je trajalo srečanje, je v njem prebivalo tudi 176 slovenskih mladostnikov – 162 tabornikov in 14 katoliških skavtov.

Tabor, ki je bil postavljen v naravnem rezervatu Summit Bechtel, je ponujal skoraj 50 adrenalinskih dejavnosti, med drugim plezanje, spust z gorskim kolesom in spust po jeklenici. "Prvi dan smo bili že ob 7.00 zjutraj na zip-linu, ker potem čez dve uri je bilo že šest ur za čakat," je po vrnitvi v domovino povedal eden od slovenskih udeležencev Jamboreeja Domen Gvozdanović.

V naravnem parku je zraslo mesto, v katerem je v šotorih prebivali več kot 45 tisoč mladih. Foto: RTV Slovenija

"Zvečer si pa hodil po šotorih različnih držav ali pa tam, kjer so bili predstavljene različne religije sveta," je večerno dogajanje opisala Nika Atanasovski. Bistvo dogodka je bilo ravno spoznavanje različnih kultur. Organizatorji so mlade spodbujali k izmenjavi izkušenj in k pogovorom o skrbi za okolje in trajnostnem razvoju.

"Neka Tajvanka nas je prišla sama iskat, ker je na medmrežju spoznala Slovenijo in se je naučila na Youtubu nekaj osnovnih slovenskih fraz," je o druženju s tujci povedal Urban Žnidaršič in dodal, da je Slovenija zanimala tudi Američane.

Člani slovenske odprave so v ZDA postavili tudi slovensko hišo oziroma šotor in vzpostavili interaktivno spletno stran, prek katere so lahko prebivalci drugih držav spoznavali Slovenijo, njeno kulturo, hrano, glasbo in naravo.

Eva Bolha, načelnica Zveze tabornikov, je v studiu TV Slovenija povedala, da so celotne priprave na odhod trajale več kot dve leti. "Najzahtevnejše je bilo najti prenočišča in prevoze, predvsem pa zagotoviti varnost za vse udeležence," je povedala tabornica. Ob tem je dodala, da je zanimanje za taborništvo med otroki v Sloveniji zelo veliko, da pa jim na taborniški zvezi primanjkuje prostovoljcev.

Prispevek o 24. Jamboreeju in pogovor z načelnico Zveze tabornikov si lahko ogledate v spodnjem videoprispevku.