Kako pogosto vi uporabljate svoj potni list? Foto: Reuters

Vsakoletni seznam najbolj in najmanj vplivnih potnih listov se imenuje Henley Passport Index. Tokrat je na sam vrh do turista najprijaznejših potnih listov ta lestvica uvrstila potna lista Japonske in Singapurja, ki odpirata vrata v 189 držav, ne da bi za to potrebovali še kakšen drug dokument, piše CNN.

Na drugem mestu sledijo potni listi Finske, Nemčije in Južne Koreje, s katerimi lahko državljani teh držav vstopijo v 187 držav. Tudi na naslednjih mestih so večinoma potni listi evropskih držav, ki se jim na šestem mestu pridružita Kanada in ZDA. Slovenija se je v družbi Latvije in Slovaške uvrstila na deseto mesto na seznamu, saj je s temi potnimi listi mogoče potovati v 179 držav.

Še leta 2014 sta na tej lestvici kraljevala britanski in ameriški potni list, a sta od takrat izgubila več mest, tako da letos zasedata najnižji mesti od leta 2010. Glavni vzrok za padec moči britanskega potnega lista so nejasnosti okoli brexita.

Severnokorejski potni list odpre brez vizuma vrata le 39 držav. Foto: Reuters

Še naprej pa se po lestvici strmo vzpenja potni list Združenih arabskih emiratov, ki se je v 14-letni zgodovini merjenja tokrat prvič uvrstil med 20 najmočnejših tovrstnih dokumentov.

Na koncu seznama so se uvrstili potni listi držav, ki omogočajo brezvizumski stop v manj kot 40 držav po svetu. Prav na zadnjem, 109. mestu, se je znašel Afganistan, saj lahko njegovi državljani brez ureditve vizuma vstopijo le v 25 držav.

Najboljši potni listi:

1. Japonska, Singapur (189 držav)

2. Finska, Nemčija, Južna Koreja (187)

3. Danska, Italija, Luksemburg (186)

4. Francija, Španija, Švedska (185)

5. Avstrija, Nizozemska, Portugalska, Švica (184)

6. Belgija, Kanada, Grčija, Irska, Norveška, Združeno kraljestvo, ZDA (183)

7. Malta (182)

8. Češka (181)

9. Avstralija, Islandija, Litva, Nova Zelandija (180)

10. Latvija, Slovaška, Slovenija (179)

Najslabši potni listi:

101. Bangladeš, Eritreja, Iran, Libanon, Severna Koreja (39 držav)

102. Nepal (38)

103. Libija, Palestina, Sudan (37)

104. Jemen (33)

105. Somalija (31)

106. Pakistan (30)

107. Sirija (29)

108. Irak (27)

109. Afganistan (25)