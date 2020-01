Med najbolj obiskana mesta se je znova uvrstil Dubrovnik. Foto: Reuters

Več kot 90 odstotkov prihodov in prenočitev so ustvarili tuji turisti, ki so jih našteli 18,2 milijona – to je 4,4 odstotka več kot leta 2018. Število prenočitev, ki so jih ustvarili, se je povečalo za 1,7 odstotka, na 95 milijonov.

Hrvaška turistična skupnost pa je zadovoljna tudi zaradi podatka, da se je v letu 2019 povečalo tudi število domačih turistov – zaznali so jih 2,4 milijona oziroma devet odstotkov več kot leta 2018. Število ustvarjenih prenočitev pa se je povečalo za 7,6 odstotka oziroma na 14 milijonov.

Približno 40 milijonov prenočitev oziroma tri odstotke več turistov so zaznali ponudniki zasebnih namestitev, medtem ko se je število hotelskih prenočitev povečalo za 1,7 odstotka, na 25 milijonov.

Število prenočitev pa je denimo upadlo v kampih, kjer jih je bilo 0,4 odstotka manj kot leta 2018 oziroma približno 19 milijonov.

Največjo rast so v preteklem letu zaznale turistične kmetije, kjer se je število prenočitev povečalo za nekaj več kot 18 odstotkov – na skoraj 107 tisoč prenočitev.

Hrvaška Istra je tako kot leta 2018 zaznala največ prenočitev, sledili so Split, Reka, Kvarner in Zadar. Na vrhu najbolj obiskanih mest sta bila znova Dubrovnik in Rovinj, sledijo pa Poreč, Split, Medulin, Umag, Zagreb, otok Vir in otok Mali Lošinj ter Crikvenica.

Po podatkih hrvaške centralne banke so turisti v prvi polovici leta 2019 prinesli 2,72 milijarde evrov priliva, kar je pet odstotkov več kot v prvem polletju leta 2018.