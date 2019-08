Nova večinska lastnica celovškega letališča, lokalna družba Lilihill zato načrtuje obsežno prenovo in širitev, skupna vrednost naložbe naj bi dosegla več kot milijardo evrov, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Kot je na današnji predstavitvi poslovnih načrtov povedal prvi mož omenjene družbe Karl-Georg Eisner, bodo do leta 2024 letališče, ki leži 30 kilometrov od avstrijsko-slovenske meje, zgradili praktično na novo. Kjer so zdaj hangarji, načrtujejo postavitev novega terminala. Neposredno bo povezan s hotelom z 250 ležišči, poleg pa bo stalo še sejmišče.

"Najsodobnejše letališče v Evropi", kot svojo vizijo povzemajo v Lilihillu, naj bi po besedah nadzornika družbe Petra Malanika privabljalo ne le Korošce, temveč tudi potnike z avstrijske Štajerske in Solnograške ter Slovenije in Italije.

Iz Celovca zdaj letijo avstrijski letalski prevoznik Austrian in nekateri nizkocenovniki, v prihodnjih letih pa želijo privabiti še številne nove letalske družbe. Foto: EPA

Prek letališča v Celovcu letno potuje 230.000 potnikov, medtem ko jih je ljubljansko lani sprejelo 1,81 milijona.

Letalske družbe želijo prepričati s hitrimi postopki in drugimi prihranki. "Prevzemamo del tveganja, ki izhaja iz zasedenosti, česar trenutno ne ponuja nobeno drugo letališče v Evropi," je poudaril Malanik.

Ob letališču tudi industrijska cona

Poleg kapacitet za letalske potnike bo Lilihill veliko pozornosti namenil industrijski coni, ki bo zrasla južno od letališkega kompleksa. Tam načrtujejo tehnološki grozd oz. "prelomni razvojni in aplikativni center za področje avtonomne in alternativne mobilnosti".

Tehnološki center, v katerega bo Lilihill vložil 480 milijonov evrov, naj bi ustvaril 4000 delovnih mest. Obenem bodo vlagatelji širili logistični center in temu namenili 140 milijonov evrov.

Podpora mestnih in deželnih oblasti

Večinski lastnik letališča ob tem poudarja, da je eden ključnih dejavnikov uspeha nadaljnji razvoj turizma, kjer je po njihovem mnenju še veliko potenciala. Tako nameravajo med drugim ustanoviti turistično podjetje, ki bi na Koroško privabilo več tujih gostov.

Izpostavljajo tudi pomen sodelovanja s celovškimi oblastmi, pri čemer upajo, da bodo te prepoznale prednosti, ki jih prinaša umestitev sejmišča zunaj mesta. Vodstvo Celovca je načrtom vlagateljev na načelni ravni naklonjeno, prav tako vodstvo zvezne dežele Koroške.

"Naklonjeni smo vsem načrtom, ki bi letališču Celovec ter povezanim gospodarskim in turističnim subjektom zagotovili spodbudo in dodatno privlačnost," sta sporočili mestno in deželno vodstvo, ki imata tudi manjšinski lastniški delež letališča.