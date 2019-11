Piramide so manjše od tistih v Egiptu, a jih je precej več. Foto: Reuters

Portugalska arhitektka Tania Monteiro in njen mož sta tako skoraj sama na turi sudanskih piramid, turistične zanimivosti z izjemnim potencialom, ki pa je dolgo ostajala zapostavljena in večini javnosti neznana.

"Ljudje so res, res prijazni, vedno se boste ob njih počutili zelo dobrodošli," je povedala Monteirova za Reuters ob nedavnem obisku Meroeja, starodavnega mesta na vzhodnem bregu Nila okoli 200 kilometrov severovzhodno od prestolnice Kartum.

Spominki. Foto: Reuters

Spopadi in krize v tej afriški državi pod dolgoletnim voditeljem Omarjem Al Baširjem, strog vizumski režim in pomanjkljiva infrastruktura, tako cestna kot nastanitvena (hoteli) zunaj Kartuma, niso ravno pospešili razvoja Sudana kot turistične destinacije.

A Al Bašir je bil aprila po 30 letih na oblasti odstavljen, nova civilna tranzicijska vlada pa zdaj rahlja vizumska pravila, da bi tako pritegnili več obiskovalcev v kraje, kot so kraljeve piramide Meroeja. Tako so denimo že opustili posebno dovoljenje, ki so ga potrebovali turisti, ki so želeli potovati zunaj prestolnice.

Kot Egipčani je tudi nubijska dinastija Kuš, ki je vladala temu območju pred okoli 2.500 leti, zakopavala pripadnike kraljeve družine v grobnice v piramidah. Nedaleč od piramid v Meroeju tako najdemo vrsto svetišč s starodavnimi poslikavami živalskih motivov, severneje pri Jebel Barki pa stoji še več piramid.

Naraščanje števila turistov

"Zaradi rahljanja vizumskih pravil in novega sistema smo oktobra in novembra že zabeležili povečanje števila turistov," je za Reuters povedal Graham Abdel Kadir, podsekretar ministrstva za informiranje, kulturo in turizem.

Tudi v sudanskih piramidah so podzemne grobnice. Foto: Reuters

Prihodi tujih gostov so sicer letos zaradi nemirov upadli, a že prihodnje leto pričakujejo več kot 900.000 obiskovalcev, do leta 2021 pa bi to število lahko naraslo na 1,2 milijona, je povedal Abdel Kadir.

Sudan po desetletjih osamitve in hiperinflacije krvavo potrebuje turiste. V Meroeju so s pomočjo finančnih sredstev iz Katarja (ta je za pomoč pri prenovi namenil kar 135 milijonov dolarjev) in Nemčije lahko zgradili center za obiskovalce, v katerem vam pojasnijo zgodovino Sudana in piramid, okoli njega pa so speljali pešpoti in novo recepcijo.

Obiskovalci lahko sploh prvič vstopijo v notranjost piramid, kmalu pa bodo lahko obiskali tudi podzemne grobnice. Po desetletjih zanemarjanja bodo več piramid tudi korenito obnovili. Prihajajo pa tudi sudanski turisti.

"Samo včeraj smo imeli tri avtobuse Sudancev," je povedal upravnik piramid v Meroeju Mahmud Sulejman. V Sudanu si tako obetajo lepših časov.