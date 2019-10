Kot so danes sporočili iz statističnega urada, je 80 odstotkov turistov, ki so aprila in maja bivali v hotelih, v Slovenijo prišlo iz zasebnih razlogov, 18 odstotkov iz poslovnih razlogov, dva odstotka pa sta na poti drugam v Sloveniji le prenočila. Tri četrtine tistih, ki so prišli v Slovenijo iz zasebnih razlogov, jih tu preživljala počitnice.

Delež tistih tujih turistov, ki so Slovenijo obiskali iz poslovnih razlogov, je bil najvišji v Ljubljani (30 odstotkov).

Foto: Pixabay

Za spanje večinoma poskrbijo sami

Turisti si večinoma nastanitev uredijo sami. Med tujimi turisti je bilo aprila in maja 31 odstotkov takih, ki so si nastanitev rezervirali neposredno v hotelu, 26 odstotkov si jo je uredilo prek spletnih rezervacijskih sistemov, 25 odstotkov s pomočjo potovalne agencije, za 16 odstotkov tujih turistov pa je nastanitev v Sloveniji organiziral drug organizator.

Delež tujih turistov, ki so si prenočevanje rezervirali neposredno v hotelu, je bil največji med tujimi turisti v zdraviliških občinah (49 odstotkov). Prek spletnih rezervacijskih sistemov si je 37 odstotkov tujih turistov uredilo v gorskih in obmorskih občinah, 22 odstotkov tujih turistov pa v občini Ljubljana.

Med tujimi turisti, ki so Slovenijo obiskali spomladi in so bivali v hotelih, jih je k nam največ pripotovalo z zakoncem ali partnerjem (45 odstotkov), samih jih je pripotovalo 22 odstotkov, 11 odstotkov jih je pripotovalo z družino, prav tako 11 odstotkov v družbi prijateljev, osem odstotkov v družbi sodelavcev, trije odstotki pa v družbi sorodnikov.

V hotelih največ Italijanov

Med tujimi turisti, ki so aprila in maja bivali v slovenskih hotelih, je bilo največ italijanskih (15 odstotkov), avstrijskih (12 odstotkov) in nemških (osem odstotkov). Velika večina italijanskih turistov je prišla v Slovenijo iz zasebnih razlogov (93 odstotkov). Prav tako so iz zasebnih razlogov v Slovenijo prišli štirje od petih avstrijskih in nemških turistov.

Tisti, ki so prišli v Slovenijo iz poslovnih razlogov, je bilo med nemškimi in avstrijskimi turisti več kot med italijanskimi.

Foto: BoBo

Evropejci zapravili najmanj

Za nastanitev, hrano, pijačo, prevoze po Sloveniji, prostočasne dejavnosti in druge nakupe ter storitve so tuji turisti povprečno dnevno zapravili 178 evrov.

V Ljubljani je bil ta znesek najvišji, saj so turisti v prestolnici v povprečju pustili 249 evrov dnevno. Najmanj so zaprav

ili turisti gorskih občin, kjer so zapravili 129 evrov dnevno.

Povprečno so bili najvišji dnevni izdatki turistov iz neevropskih držav, ki so zapravili okoli 264 evrov, povprečni dnevni izdatki turistov iz evropskih držav pa so bili precej nižji.

Turisti iz Avstrije so porabili na dan povprečno 135 evrov, turisti iz Italije 126 evrov in turisti iz Nemčije 124 evrov. Turisti iz drugih evropskih držav so v Sloveniji povprečno zapravili 151 evrov dnevno.

Tujci so zapravili povprečno 178 evrov dnevno, največ gosti iz neevropskih držav. Ti so denarnice dnevno olajšali za 264 evrov.