Dubrovnik je vse bolj prenasičen s turisti. Foto: Reuters

Dubrovniške oblasti bodo na decembrski seji odločale o predlogu 5-letne prepovedi odpiranja novih zunanjih teras v starem delu mesta. Čeprav se morda nam to ne zdi tako poglavitnega pomena, se je treba zavedati, da večina – kar 99 % – dubrovniških restavracij deluje izključno na zunanjih terasah. Notranji prostori so izjemno omejeni, saj so restavracije vgrajene praktično v mestno obzidje. "Restavracije imajo tako notranji kot tudi zunanji prostor, vendar vsi se zavedamo, da je precej bolj privlačno sedeti zunaj," razlaga Alan Mandić, lastnik turistične agencije Secret Dalmatia, ki zavrača delo s turisti, ki v Dubrovnik pripotujejo s križarkami.

"Kdor koli bo želel odpreti novo restavracijo v starem mestnem jedru, prvih pet let ne bo smel postaviti zunanje terase," pojasnjuje župan Dubrovnika, Mato Franković, ki je tudi predlagatelj novega zakona. Omenjeni predlog podpira tudi Graham Carter, ustanovni direktor Unforgettable Croatia, ki prenasičenost s turisti vidi kot velik problem. "Prostor je v Dubrovniku že precej omejen, še posebej v poletnih mesecih, ko restavracije zasedejo večino uličnega prostora, kar pa pomeni manj prostora za pešce." Turistični obisk je povečala tudi priljubljena televizijska serija – Igra prestolov, v kateri je nekaj prizorov z zvezdniki posnetih prav tukaj, v Dubrovniku.

Po omejitvi zunanjega prostora še prepoved odpiranja novih restavracij. Foto: Reuters

Turistični obisk so v Dubrovniku najprej poskusili zmanjšati z dnevno omejitvijo velikih potniških ladij, in sicer na samo dve. Kar štiri od petih mestnih trgovin s spominki so zaprli, zmanjšali število zunanjih sedišč za kar 20 %, z januarjem prihajajočega leta pa jih bodo zmanjšali še za dodatnih 10 %.

"Omejevanje števila restavracij je prvi korak k preprečitvi, da bi se turistični obisk še povečal, Dubrovnik pa spremenil v hrvaški Disneyland," dodaja Justin Francis, generalni direktor Responsible Travel. Občina je lastnica vsega javnega prostora v Dubrovniku, kar pomeni, da so prav oni tisti, ki lahko odločijo, ali gostinski obrati lahko postavijo mize in stole tudi na ulici. Prostore bodo v primeru sprejetja predloga oddajali v najem za pet let in na ta način tudi povečali poslovno varnost.

Nekaj podobnega so v letu 2017 poskusili uvesti že v Benetkah, ko je župan želel prepovedati odpiranje novih uličnih prodajaln s hitro hrano. Predlog ni bil potrjen, vendar dubrovniške oblasti in prebivalci upajo na pozitiven razplet njihove zgodbe.