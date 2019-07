"Po dvajsetih letih nenehne rasti in po petih letih, ko smo relativno lahko privabljali nove goste, je ciklus očitno dosegel vrhunec. Zdaj je čas, da dobro premislimo, kako naprej." Foto: Kaja Sajovic

Danica Bojkovć je direktorica družinskega podjetja iz Umaga, ki se ukvarja z oddajanjem apartmajev in sob. Statistiki ne zaupa, že pogled na mestne ulice, v lokale in na plaže pove, da je obiska letos bistveno manj, pravi. "Za nas privatnike je zelo težka sezona, hoteli znižujejo cene, dajejo non-stop akcije in tako tudi mi za njimi."

Opozarja tudi na preveliko število zasebnih turističnih postelj. Hrvaška in tudi Umag imata daleč najslabše razmerje med hotelskimi in zasebnimi posteljami v Evropi, je povedal direktor Turističnega združenja Umag Milivoj Popović.

Turizmu pa škodijo tudi tuji lastniki nepremičnin - v Umagu so v 90-ih odstotkih to Slovenci: "V Umagu imamo okoli 15 tisoč nekomercialnih postelj, kar predstavlja velik pritisk na turistično in ostalo infrastrukturo mesta. Težava je, da lastniki te nepremičnine turistom oddajajo na črno in tako ustvarjajo nelojalno konkurenco pravim sobodajalcem, ki redno plačujejo vse dajatve. Druga težava pa je, da mi teh gostov nimamo nikjer zabeleženih."

"Gre za povsem normalen, ciklični pojav"

Kljub slabšemu obisku razloga za preplah ni, je prepričan direktor Turističnega združenja Istrske županije Denis Ivošević: "Gre za povsem normalen, ciklični pojav. Po dvajsetih letih nenehne rasti in po petih letih, ko smo relativno lahko privabljali nove goste, je ciklus očitni dosegel vrhunec. Zdaj je čas, da dobro premislimo, kako naprej. V prihodnje se bomo morali, tako kot letos, še bolj boriti za vsakega gosta."

Še posebej zato, ker so se v igro vrnile velike turistične destinacije kot Turčija, Tunizija, Grčija in Egipt. Tam so cene bistveno nižje. Hrvaška pa je ob začetku poletja cene močno dvignila in s tem izgubila še kakšnega turista več.