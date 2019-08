Izposoja električnih gorskih koles poteka prek mobilne aplikacije Green4rent. Foto: Turizem Kranjska Gora

Tuji in domači obiskovalci Kranjske Gore ter tamkajšnji prebivalci si za zdaj električna kolesa lahko izposodijo na dveh lokacijah – v kampu Špik in v centru Kranjske Gore v izposojevalnici na Borovški 93 –, kot so sporočili s Turizma Kranjska Gora, pa je širitev mreže s postavitvijo novih izposojevalnih točk in izpopolnjevanjem sistema predvidena že v naslednjem letu.

Ura izposoje električnega kolesa stane 6 evrov, za ves dan pa je treba odšteti 39 evrov. Foto: Turizem Kranjska Gora

Kranjska Gora se je vzpostavitve mreže električnih gorskih koles lotila v sodelovanju s podjetjem Alp Adventures. Kot so sporočili s Turizma Kranjska Gora, so se projekta lotili, ker je kolesarjenje eden izmed lepših in vse bolj priljubljenih načinov, kako spoznati kraj in njegovo okolico. Kot so dodali, električna gorska kolesa predstavljajo trajnostno rešitev za mobilnost v neravninskih območjih in za lažje premagovanje daljših razdalj, omogočajo pa tudi gibanje osebam s fizičnimi omejitvami. Z mrežo e-koles želijo v Kranjski Gori prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti in spremembi potovalnih navad turistov in tamkajšnjega prebivalstva.

Izposoja kolesa poteka prek brezplačne mobilne aplikacije Green4rent, v kateri si je mogoče izbrati višino in tip kolesa (moško ali žensko). Za uro izposoje kolesa je treba odšteti šest evrov, za ves dan pa 39 evrov. Prvih 15 minut je brezplačnih in namenjenih preizkusu električnega kolesa, da uporabnik lahko najde sebi primerno velikost. Po končanem izletu morajo uporabniki kolesa vrniti na izhodiščno točko.

Električna gorska kolesa so poimenovana z imeni dolin in vrhov, ki obdajajo Kranjsko Goro ali pa nosijo imena junakov Kekčevih zgodb, opremljena pa so tudi z identifikacijsko številko. V primeru težav je uporabnikom storitve ves čas na voljo ekipa za podporo, ki v primeru kakršnih koli težav nudi pomoč.