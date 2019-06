Prestižni kompleks bo imel za 2200 kvadratnih metrov vodnih površin. Foto: Valamar

Cilj prenove je, da bi to postalo eno najprivlačnejših turističnih območij na Hrvaškem, celotna naložba v hotelski kompleks pa je vredna 105 milijonov evrov.

Po prenovi bo na voljo približno 500 sob, ki bodo lahko sprejele do 1700 gostov, sedem barov, sedem restavracij, bazeni pa se bodo razprostirali na 2200 kvadratnih metrih.

Gostom bo na voljo tudi prestižna infrastruktura na plažah, v sklopu katere bo tudi Sundance Beach Club, pripravljajo pa tudi kongresni center za 1200 udeležencev, notranji bazen in wellness center, poskrbljeno pa bo tudi za družine in tiste, ki si želijo aktivnega oddiha.

Foto: Valamar

Preobrazba hotela predstavlja največjo posamično naložbo hrvaškega turizma, načrtujejo pa, da bo končana do leta 2021.

Poleg prenove tega hotela je družba napovedala tudi vlaganje v druge hotele iz verige in dodala, da želijo Valamar v prihodnosti še razširiti, v sklopu česar bodo še naprej sledili viziji trajnosti in družbeno odgovornih naložb v svoje zaposlene, produkte in destinacije.

"Še vedno pa si je treba prizadevati za splošno konkurenčnost hrvaškega turizma v primerjavi z drugimi mediteranskimi destinacijami, saj bomo samo s tem lahko povečali možnosti za naložbe v turističnem sektorju in delavce zadržali na Hrvaškem," so še pojasnili v izjavi ob napovedi prenove hotela.